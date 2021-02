La importancia de la detección, rapidez y tratamiento en los accidentes cerebrovasculares

El tiempo es crucial. Es fundamental que los pacientes busquen atención médica rápidamente. MIAMI HERALD STAFF

Clifford Siporin acababa de regresar de un viaje a Canadá. A la mañana siguiente cuando se despertó, comenzó a desempacar su maleta.

“De pronto, mi pierna izquierda cedió debajo de mí y me caí al suelo”, dice Siporin, microbiólogo jubilado de 71 años, residente en Boca Ratón, comentando sobre su viaje de 2016. “No podía levantarme”. Padre de dos hijos y abuelo de siete, fue trasladado de urgencia al hospital donde se descubrió que había sufrido un derrame cerebral.

A veces llamado accidente cerebrovascular, un derrame cerebral ocurre cuando un vaso sanguíneo que transporta oxígeno y nutrientes al cerebro es bloqueado por un coágulo o se rompe. Puede causar daño cerebral duradero, discapacidad a largo plazo o incluso la muerte.

El accidente cerebrovascular es la quinta causa de muerte entre los estadounidenses y una de las principales causas de discapacidad grave a largo plazo, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Los afroamericanos tienen la tasa más alta de muerte por accidente cerebrovascular. Los hispanos han tenido un aumento en las muertes por accidente cerebrovascular desde 2013.

Un accidente cerebrovascular puede ocurrir a cualquier edad y no afecta solo a los adultos mayores. Casi el 35 por ciento de las personas hospitalizadas por un accidente cerebrovascular tenían menos de 65 años, según los CDC. Los accidentes cerebrovasculares pueden afectar a pacientes de entre 18 y 65 años que tienen afecciones médicas no diagnosticadas o mal tratadas, como diabetes, hipertensión y obesidad mórbida, dice el Dr. David A. Farcy, director del departamento de medicina de emergencia de Mount Sinai Medical Center en Miami Beach.

El ochenta por ciento de los accidentes cerebrovasculares podría prevenirse mediante cambios saludables en el estilo de vida y controlando las condiciones de salud que aumentan el riesgo de ellos, afirman los CDC.

“El diagnóstico y el tratamiento tempranos pueden reducir la cantidad de accidentes cerebrovasculares”, explica Farcy. “Incluso en la época de COVID, donde es posible que las personas no puedan ver a su médico, hay visitas de telemedicina en las que los médicos pueden atender sus preocupaciones sobre la diabetes, la hipertensión y la obesidad mórbida”.

Fumar también es uno de los mayores factores de riesgo de accidente cerebrovascular, según Farcy. Dejar de fumar, mantener una dieta y un peso saludables, la actividad física y limitar el consumo de alcohol son opciones de estilo de vida saludables que pueden ayudar a prevenir un accidente cerebrovascular, afirmaron los CDC.

La gente a menudo cree incorrectamente que sufrir un derrame cerebral causará dolor, dice Farcy. Pero, el indicador más común de un derrame cerebral es generalmente entumecimiento o debilidad repentinos en un lado del cuerpo.

Conozca los síntomas. CDC

Cómo detectar un accidente cerebrovascular

La Asociación Americana del Corazón ofrece el anagrama F.A.S.T. sobre cómo detectar un derrame cerebral. Incluye caída de la cara, debilidad de brazos o piernas, dificultad para hablar y tiempo para llamar al 911.

“El tiempo es crucial porque un accidente cerebrovascular es una enfermedad sensible al tiempo”, dice Farcy. “Podemos tener alguna intervención a base del momento en que los pacientes comienzan a tener síntomas. Esa ventana [de tiempo] es de aproximadamente 4.5 horas desde el inicio de los síntomas, como caída de la cara, debilidad del brazo, dificultad para hablar, confusión“.

Los pacientes pueden tener la idea errónea de que el tiempo no es un problema si tienen un ataque isquémico transitorio (TIA, por sus siglas en inglés), a veces llamado mini accidente cerebrovascular, en el que un paciente presenta síntomas temporeros de accidente cerebrovascular. Estos son signos que advierten de un accidente cerebrovascular y el paciente debe comunicarse con su médico. Prestar atención a las señales de advertencia puede ayudar a prevenir un derrame cerebral.

“Creen que es un TIA, así que tienen tiempo”, explica Farcy. “El tiempo es crucial, por lo que no queremos retrasos. Ahora, estamos comenzando a llamar a un TIA un accidente cerebrovascular temprano. Por lo tanto, es fundamental que los pacientes busquen atención médica para ver qué se puede hacer para prevenir un derrame cerebral futuro.

“El accidente cerebrovascular es una enfermedad común sobre la que hay muchas creencias falsas que deben ser aclaradas”, agrega Farcy. “El reconocimiento y la intervención tempranos conducen a mejores resultados y recuperación”.

Siporin buscó atención médica rápidamente después de experimentar debilidad en las piernas, un signo de derrame cerebral. Después de un período de rehabilitación de un mes, pudo reanudar sus actividades normales.

“Aprendí nuevamente a atarme los cordones de los zapatos”, dice Siporin. “Aprendí a hacerlo todo de nuevo”.

Accidentes cerebrovasculares y fibrilación atrial

En 2002 a Siporin se le diagnosticó fibrilación auricular, una frecuencia cardíaca irregular, a menudo rápida, que comúnmente causa un flujo sanguíneo deficiente. Al ser diabético, estaba tomando medicamentos para disminuir su frecuencia cardíaca cuando sufrió un derrame cerebral en 2016. Todo estuvo bien hasta 2019, cuando desarrolló coágulos de sangre en las piernas, dice Siporin.

“Llevé a mis dos perros Shih Tzu a dar un paseo”, comenta Siporin. “Llegué a casa y mi pierna estaba entumecida. Fue como alfileres y agujas. Solo pude sentirlo durante un minuto más o menos y luego se adormecieron“.

Una vez más, recibió tratamiento médico rápidamente para eliminar los coágulos, pero Siporin buscó una solución a largo plazo. Después de considerar otro procedimiento, se determinó que insertar un Atriclip sería la mejor opción para Siporin.

Cirugía robótica minimizó el riesgo de accidente cerebrovascular

Usando un robot Davinci XI, el Atriclip se coloca a través de pequeñas incisiones en la superficie exterior del apéndice auricular izquierdo, cerrándolo permanentemente en su base, evitando así la entrada de sangre.

“En el caso de Clifford, tuvo muchos problemas con la fibrilación atrial”, explica el Dr. Philip Bongiorno, cirujano cardiotorácico de Cleveland Clinic Weston. “Causa coágulos, que pueden provocar un derrame cerebral. Incluso tomando anticoagulantes, los coágulos todavía estaban en su atrio.

“El Atriclip era adecuado para él, debido a su accidente cerebrovascular anterior y al riesgo de sufrir más”, dice Bongiorno. “El Atriclip tiene la ventaja de colocarse fuera del corazón de una manera muy controlada. Hay un trauma mínimo para el paciente, por lo que puede volver a su vida rápidamente, requiriendo muy poca recuperación”.

Desde la cirugía, a Siporin le sigue gustando salir a caminar, jugar con sus perros y llevar a sus nietos a nadar cuando lo visitan en Florida. Pero ahora está más tranquilo.

“Antes siempre me preocupaba si sentía algo o si estaba teniendo un coágulo”, relata Siporin. “Siempre tuve que estar alerta después de sufrir un accidente cerebrovascular. Siempre estaba súper sensible a esas cosas. No he tenido coágulos de sangre y no he sentido nada desde la cirugía de Atriclip. No podría haber estado más contento con la forma en que fueron las cosas.”.