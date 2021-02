Cómo llevar una dieta saludable para el corazón y adecuada para usted

El Dr. Eduardo de Marchena, profesor de cardiología en la Escuela de Medicina Miller de la Universidad de Miami, decano asociado de medicina interna y experto en cardiopatía estructural y enfermedad de las arterias coronarias. Special for the Miami Herald

El Dr. Eduardo de Marchena es profesor de cardiología en la Escuela de Medicina Miller de la Universidad de Miami, decano asociado de medicina interna y experto en cardiopatía estructural y enfermedad de las arterias coronarias.

Sin embargo, este aclamado cardiólogo descubrió que enfrentaba el tipo de problemas de peso que afecta a muchos pacientes cardíacos.

“Es fácil predicar y difícil seguir tus propios consejos”, dice de Marchena. “Durante muchos, muchos años he conocido la forma correcta de hacer dieta. Pero a lo largo de mi vida, siempre he tenido algún problema con el peso”.

El peso se convirtió en un problema cuando de Marchena llegó a los 60 años. “Hacía menos ejercicio y comía más. Desarrollé presión arterial alta por primera vez en mi vida y tuve que tomar medicamentos”.

Entonces probó todo tipo de dietas: la dieta Atkins, la dieta Zone, la dieta mediterránea, la Paleo e incluso el ayuno.

“Todas funcionaron, pero por un período de tiempo muy corto”, dice de Marchena. “Después de un tiempo, perdía el interés, me aburría o me volvía lento con la dieta”.

Decidió ver a la experta en nutrición, la Dra. Michelle Pearlman, también de la Escuela de Medicina Miller de la Universidad de Miami.

“No lo puse a dieta”, dice Pearlman, quien está certificada por la junta en gastroenterología, medicina interna y medicina para la obesidad. En cambio, ella le ayudó a cambiar sus hábitos alimenticios, no eliminando grupos de alimentos sino tomando mejores decisiones.

Como resultado, de Marchena ha perdido cerca de 40 libras desde el verano. De 195 libras bajó a 156 y ha podido dejar de tomar su medicamento para la presión arterial.

“Es una inspiración para sus pacientes”, dice Pearlman. “Le preguntan ‘¿Qué hiciste?’”

¿Cómo este médico dejó los medicamentos para la presión arterial?

Lo que hizo de Marchena fue disminuir el tamaño de las porciones, concentrarse en alimentos con más fibra y disminuir el azúcar en su dieta. Cambió a bocadillos más saludables como los de hummus o guacamole con zanahorias o almendras. Come más pollo o pescado en lugar de carne roja y redujo de dos vasos de vino por la noche a un vaso de cuatro onzas. También hace algún tipo de ejercicio físico durante 30 minutos al día.

Estos cambios están destinados a promover la salud a largo plazo, dice de Marchena.

“He podido mantenerme en peso y estoy usando ropa que no había usado en 20 años”, comenta.

A menudo, las personas prueban diferentes dietas y luego vuelven a sus viejos hábitos, y eso no es bueno, dice Lillian Craggs-Dino, nutricionista de Cleveland Clinic Florida en Weston. “La dieta yo-yo es perjudicial para la salud”.

“Dieta es una palabrota”, agrega. “Puede resultar muy confuso. No hay una misma solución para todos “.

Todas las dietas tienen pros y contras, dice el Dr. Jonathan Fialkow, subdirector de Miami Cardiac and Vascular Institute y jefe de cardiología de Baptist Hospital.

“¿Por qué fallan la mayoría de las dietas? Porque a las personas les da hambre”, explica Fialkow. “Al comer menos del tipo incorrecto de alimentos, les puede dar más hambre y cansancio y es por lo que la gente falla”.

Azúcar añadida y enfermedades del corazón

Los médicos y nutricionistas comparten una preocupación común: demasiada azúcar añadida puede elevar la presión arterial y aumentar la inflamación crónica, y esto puede provocar enfermedades cardíacas.

Si bien factores como el historial familiar, la edad, el estrés y los diferentes estilos de vida como fumar, son factores de riesgo, el aumento de peso, especialmente la grasa abdominal, y la obesidad pueden desempeñar un papel importante.

“El simple hecho de tener sobrepeso afecta el estado cardiológico”, dice el Dr. Jonathan Fialkow, subdirector de Miami Cardiac and Vascular Institute y jefe de cardiología de Baptist Hospital.

La pandemia no ha ayudado a la gente a mantenerse en peso.

“Con la gente en casa debido al COVID, cuentan con más tiempo, por lo que a menudo comen más porque están aburridos”, dice Pearlman. “Vamos al refrigerador para ver qué hay”.

“Mucho sobre la salud del corazón está relacionado con el estrés”, dice Tiffany Smith, nutricionista de Broward Health en Coral Springs. “Si su dieta le está causando estrés adicional, eso no le hace ningún bien. Preste atención a cómo le hace sentir su dieta“.

Aquí damos un vistazo a algunas dietas que están recibiendo mucha atención y lo que necesita saber sobre ellas, pero tenga en cuenta que los expertos le instan a que consulte a un nutricionista o médico antes de hacer un gran cambio.

Dieta mediterránea

Esta dieta se considera una de las opciones más saludables, según Craggs-Dino, de Cleveland Clinic.

La dieta mediterránea se centra en frutas y vegetales, aceite de oliva, granos integrales, frutos secos, frijoles, pescado y otros alimentos ricos en grasas saludables Omega 3, con menos carnes rojas y algo de vino tinto.

Ventajas: Es una dieta equilibrada y sabrosa que promueve alimentos más saludables con alto contenido de fibra y proteínas. “Estás evitando los alimentos con mucha azúcar y los alimentos procesados, evitando las grasas saturadas”, dice Fialkow, de Baptist.

Desventajas: No hay pautas específicas, por lo que debe determinar cómo crear su menú. “Utiliza mucho aceite de oliva, así que no queremos exagerar”, dice Smith, de Broward Health.

Dieta vegana

Una dieta vegana está totalmente basada en plantas, centrándose en vegetales, frutas, granos integrales, legumbres, frutos secos y semillas. Excluye carne, pescado, lácteos y huevos. Los veganos, en general, evitan comer cualquier cosa que provenga de un animal.

Ventajas: Es rica en alimentos ricos en fibra, tiene beneficios para la salud y el medio ambiente y conduce a una alimentación más consciente. “Es extremadamente buena para el corazón y la salud en general, pero hay que comer de manera muy metódica para obtener todos los componentes nutricionales que necesita”, dice el cardiólogo de Marcheno. “Conozco personas que han sido veganas toda su vida y están saludables. Tienes que estar comprometido”.

Desventajas: Es una dieta restrictiva, por lo que se necesita más diligencia para asegurarse de que está comiendo una dieta saludable, que incluye alimentos ricos en calcio, hierro y suficiente proteína. Las personas pueden necesitar suplementos de vitamina B-12.

Dieta a base de plantas

A menudo llamada una dieta de alimentos integrales, basada en plantas, este plan enfatiza frutas y vegetales, granos integrales y legumbres, dice Pearlman, de la Universidad de Miami.

Ventajas: No es tan estricta como una dieta vegana porque no requiere eliminar la carne o los lácteos. Los vegetarianos comen una dieta a base de plantas que puede incluir huevos, leche, queso, mantequilla, yogur y miel, pero no carne. Promueve el consumo de frutas y vegetales, minimizando las carnes rojas.

Desventajas: El plan es “más un enfoque” que una dieta definida, dice Smith. Si bien debería ser saludable, no siempre es así. “La gente usa el término de diversas formas”, dice Pearlman. “Si tienes coliflor y le echas una tonelada de aceite encima y la fríes, no es saludable”.

Ayuno intermitente

Con este plan, ayunas por un tiempo limitado, generalmente entre 12 y 16 horas. Durante el ayuno intermitente, los períodos en los que no está comiendo le dan al cuerpo tiempo para reducir los niveles de insulina, lo que revierte el proceso de almacenamiento de grasa.

Ventajas: “Puede fomentar una alimentación más consciente”, menciona Pearlman. “Estamos comiendo constantemente y es posible que, al final del día, no recordemos lo que comimos. En el transcurso de una semana, estará comiendo por un período más corto”.

Desventajas: Puede ser restrictivo y desencadenar síntomas hipoglucémicos como dolores de cabeza y fatiga. Las personas pueden terminar atragantándose durante los momentos en que no están ayunando. No es aconsejable para niños y adolescentes ni personas que tienen afecciones como diabetes o trastornos alimentarios.

Dieta Keto

La dieta cetogénica, mejor conocida como la dieta Keto, es una dieta muy baja en carbohidratos y alta en grasas. Con este plan, el cinco por ciento de las calorías provienen de los carbohidratos, incluidos vegetales bajos en carbohidratos y sin almidón. La dieta cetogénica excluye los alimentos ricos en carbohidratos como los granos, los frijoles, las frutas y los vegetales con almidón. El 20 por ciento de las calorías provienen de proteínas, como carne, huevos y queso. El 75 por ciento de las calorías provienen de la grasa.

Esta reducción de carbohidratos pone a su cuerpo en un estado metabólico llamado cetosis. Cuando esto sucede, su cuerpo se vuelve eficiente en quemar grasa para obtener energía, la razón por la que la dieta se ha vuelto tan popular, según sus defensores.

Ventajas: Las personas informan que con la dieta pierden peso a corto plazo. Durante casi 100 años, se ha utilizado una dieta cetogénica para tratar la epilepsia resistente a los medicamentos, especialmente en niños.

Desventajas: Se considera una forma de perder peso a corto plazo, no un estilo de vida. “Es una dieta extremadamente restrictiva”, comenta Pearlman. “La fibra dietética es importante para la salud intestinal. No hay muchas frutas y vegetales. Están comiendo grasas saturadas”. Se aconseja a las personas que llevan esta dieta que se orienten con sus médicos o nutricionistas.

La clave es un enfoque equilibrado y a largo plazo

Los cardiólogos y nutricionistas motivan al público a buscar más allá de las decenas de dietas que existen en el mercado.

“¿Cuál es la dieta adecuada?”, pregunta Fialkow, de Baptist Hospital. “Comer alimentos en su forma más natural, evitar los alimentos procesados y comprar en la periferia de la tienda donde encuentras las frutas y vegetales más naturales. No queremos comer comida en cajas. No es para eso que están hechos nuestros cuerpos”.

Volviendo a lo básico, los expertos aún ensalzan una dieta variada con alimentos de todos los colores para obtener la mayor cantidad de nutrientes.

“Una dieta ideal es una dieta moderada y balanceada”, dice Smith, de Broward Health. “Un poco de todo, pero no demasiado”.