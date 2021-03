Medicina para la presión se retira del mercado tras error que puede ser peligroso

Miami Herald

Un distribuidor de Spironolactone retiró cuatro lotes vendidos en todo el país como reacción a un error de envasado que pone en peligro a los usuarios del medicamento.

“Los frascos preenvasados etiquetados con Spironolactone de 50 mg podrían contener tabletas de Spironolactone de 25 mg y los frascos preenvasados de Spironolactone de 25 mg podrían contener tabletas de Spironolactone de 50 mg”, informó Bryant Ranch Prepack en su aviso de retirada del mercado publicado por la Food and Drug Administration.

La espironolactona se utiliza para tratar la hipertensión arterial, la insuficiencia cardiaca, la retención excesiva de líquidos (edema) y el bajo nivel de potasio (hipocalemia).

Una persona a la que se le haya recetado tabletas de 25 mg y que tome 50 mg, indica Bryant Ranch, “pudiera experimentar un aumento de potasio que pudiera poner en peligro su vida. Los pacientes con insuficiencia renal o los que toman inhibidores concomitantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona (RAAS) tendrían un riesgo mayor”.

Una persona a la que se le prescriba una dosis de 50 mg y que tome 25 mg “podría experimentar una elevación de la presión arterial o un aumento de la hinchazón por exceso de líquido (edema) si toma el producto de forma crónica”. Además, es posible que se produzcan latidos irregulares del corazón relacionados con la hipocalemia.

Bryant Ranch ha retirado los frascos etiquetados para tabletas de 25 mg, lote No. 148969, frascos de 30 unidades; No. 148791, frascos de 60 unidades; y No. 148991, frascos de 90 unidades, todos ellos con fecha de caducidad del 7/31/2022; y No. 148992, frascos de 30 unidades de comprimidos de 50 mg con fecha de caducidad del 5/31/2022.

Si este o cualquier otro medicamento le causa un problema médico, después de notificarlo a un profesional de la medicina, comuníqueselo a la Food and Drug Administration a través de su página MedWatch Adverse Event o rellenando un formulario que puede obtener llamando al 800-332-1088.

Quienes tengan preguntas sobre la retirada del producto pueden llamar a Bryant Ranch al 877-885-0882, de lunes a viernes, de 9:30 a.m. a 9 p.m., hora del este.

