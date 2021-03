Pan mohoso y moscas entre las fallas de inspección en Boston Market y otros restaurantes

Un Boston Market de propiedad corporativa no pasó la inspección por tercera vez en ocho meses. GETTY IMAGES

Después de ser pospuesta la semana pasada por problemas técnicos y retrasada por las noticias del lunes, la Lista de Enfermos y Cerrados está de vuelta, así que demos un repaso a la mugre de los restaurantes del sur de la Florida.

Nota: Lo que sigue proviene de las inspecciones de restaurantes del Department of Business and Professional Regulation de la Florida en los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe. Un restaurante que reprueba una inspección permanece cerrado hasta que pasa una nueva inspección. Si ves un problema y quieres que un lugar sea inspeccionado, ponte en contacto con el DBPR, no con nosotros.

Nosotros no controlamos quién es inspeccionado ni cuán estricta es la revisión del inspector. No incluimos todas las infracciones, solo las que más se mueven, ya sea interna o literalmente (porque está vivo o lo estuvo alguna vez). Informamos sin pasión ni prejuicios, pero con una guarnición de humor.

Por orden alfabético:

Bargain Family Restaurant, 728 S. Dixie Hwy., Hollywood: El inspector probablemente les habría dejado pasar el no tener jabón en el lavamanos ni forma de secarse las manos pseudolavadas solo con agua.

Pero si el inspector ve 10 trozos de caca de roedor debajo de una mesa de vapor, más de 30 dentro – dentro, eso sí – de un horno de cocina, más de 30 debajo del fregadero de tres compartimentos y más de 50 en el piso de la cocina alrededor de las unidades de refrigeración, cerrarán temprano.

Siempre son los lugares con bichos los que tienen la comida colocada en el suelo o sin cubrir, como si no pudieras coger un Tupperware de imitación en el pasillo de $1 de un Winn-Dixie. “Unidad blanca de Frigidaire ... cabra cocida, verduras y salsas sin cubrir”.

Desde que comenzó la pandemia, los inspectores que trabajan en Broward han sido generosos con las reinspecciones en el mismo día los viernes para que los restaurantes puedan estar abiertos para la actividad más intensa del fin de semana. Aun así, Bargain necesitó no solo una reinspección el viernes o una re-reinspección el viernes, sino una re-re-reinspección antes de pasar.

Boston Market, 2451 N. Federal Hwy., Pompano Beach: Todo sobre las moscas en el Boston Market de Amityville.

De las 64 moscas que el inspector contó, 15 estaban en un estante del mostrador delantero, otras 15 colgaban del techo sobre el mostrador delantero y las cajas registradoras, otras 10 estaban en cajas de comida en un estante de comida y cinco estaban en galletas sin envolver en la cocina (El sello de “Stop Sale” cayó sobre las galletas.)

Nos tomaríamos una Coca-Cola y sonreiríamos, pero “Acumulación de residuos de suciedad en una superficie sin contacto con los alimentos. En la máquina de refrescos, alrededor y detrás de las boquillas”.

Este mismo problema de las moscas produjo el mismo resultado para este Boston Market en septiembre y en julio. Quizá cierren una puerta de vez en cuando, oigan.

Después de pasar una nueva inspección al día siguiente, estaba sirviendo comidas de pavo, pollo y pastel de carne no adornos por moscas (que se sepa).

Coverall Cafe, 2466 N. Powerline Rd., Pompano Beach: El fuego no pudo mantenerlos cerrados. El inspector dijo que debería haberlo hecho.

“No se tienen instalaciones de lavado de vajilla de ningún tipo. La cocina está cerrada debido a un incendio. La ocupación está prohibida. La preparación de alimentos limitada se ubicó en la zona de la barra de aperitivos. Se observó la preparación de sándwiches”.

“El lavamanos no es accesible para los empleados en todo momento. El lavamanos está situado en una zona bloqueada debido al incendio. El área no es aceptable en este momento debido a los daños causados por el humo. Los empleados deben entrar por la puerta. Y cubierta de plástico para entrar en el área”.

“No se dispone de ningún tipo de desinfectante para el lavado de utensilios. Solo usar artículos de un solo servicio para servir la comida a los clientes hasta que el desinfectante esté disponible para el lavado de utensilios. El establecimiento está usando cloruro de amonio Great Value con aroma a limón. El desinfectante dice que debe usarse para superficies que no están en contacto con alimentos”.

Sí, la marca de la tienda Walmart no está haciendo un buen trabajo.

No hay registro de que Coverall haya pasado una reinspección.

Ghiza, 6880 Powerline Rd., Fort Lauderdale: El contendiente de esta semana para ¿Qué es peor?

▪ Tres barras de pan en el refrigerador industrial con moho (un triplete de sellos de Stop Sales).

▪ “Alcantarillado/aguas residuales que se estancan en de los desagües del piso. Rebosamiento localizado en el desagüe del piso junto al fregadero de tres compartimentos, que se encuentra en una habitación con la cocina. Los empleados pisan las aguas grises retenidas y las transportan por la cocina y el comedor ... El suelo está cubierto de aguas grises estancadas”.

▪ “Las superficies en contacto con los alimentos no se desinfectan después de la limpieza, antes de su uso ... El empleado comenzó a lavar los platos sin el paso de la desinfección y luego secó los platos con una toalla sucia”.

▪ “El empleado se lavó las manos sin jabón en el fregadero de tres compartimentos” (para ser justos, el lavamanos tenía una batidora, pero no había toallas de papel ni forma de secarse las manos).

Este local pasó una nueva inspección al día siguiente.

Rise Sushi, 6853 SW 18th St., Boca Ratón: “Aproximadamente 25 moscas vivas en la barra de sushi, algunas aterrizando en los platos, la tabla de cortar, los contenedores de almacenamiento limpios y el plástico antiadherente ... una mosca viva aterrizando en un rollo de sushi en la cocina... Aproximadamente 25 moscas vivas en el comedor... Aproximadamente 15 moscas vivas en la barra, algunas aterrizando en vasos y copas”.

Rise pasó la reinspección al día siguiente. Tal vez enviaron las moscas al Boston Market de Pompano Beach.

Talay Thai & Japanese, 2233 E. Atlantic Blvd., Pompano Beach: Seis cucarachas vivas, una cucaracha muerta y un utensilio en uso almacenado en agua tibia hicieron que este lugar fuera cerrado por un día.

Talay ya está en orden ahora.