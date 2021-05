‘Fue aterrador para mí’. Enfermeras cuentan cómo fueron los primeros días del COVID

Hacía dos semanas que Lauren Caldevilla había regresado a su trabajo en el hospital cuando la pandemia de COVID-19 llegó a Miami. Era marzo de 2020 y acababan de terminar sus días por maternidad. De repente, Julian, su hijo de tres meses de nacido, estaba bajo el cuidado casi a tiempo completo de su esposo, quien podía trabajar desde la casa.

Trabajando día y noche

Caldevilla, enfermera educadora en UHealth -el Sistema de Salud de la Universidad de Miami-, y sus compañeros de trabajo, tuvieron que crear en solo 48 horas una unidad de COVID con protecciones máximas.

Lauren Caldevilla , (sentada), enfermera educadora de UHealth -el Sistema de Salud de la Universidad de Miami-, y sus compañeros de trabajo, tuvieron que crear en solo 48 horas una unidad de COVID con protecciones máximas. Courtesy UHealth

“Fue un esfuerzo combinado. Tomamos turnos”, dice Caldevilla. “Pero fue aterrador para mí. “Trabajábamos hasta las 10, 11 de la noche. Como mamá recién estrenada, no sabía si podía contagiar a mi bebé. Al principio, no sabíamos cómo se propagaba el virus”.

Para Caldevilla y otras enfermeras en primera línea, el desconocimiento fue el aspecto más aterrador en los primeros días de la pandemia.

“Cuando llegó el COVID en marzo del año pasado, fue algo surrealista”, dice Kristin Percival Schmalz, enfermera del Memorial Hospital Pembroke, quien se ofreció como voluntaria para ser la “enfermera a cargo” de la sala de emergencias dedicada al COVID-19. Ayudó a desarrollar los primeros protocolos de la unidad de COVID del hospital y sirvió como enlace con los bomberos locales.

Días de miedo al principio

“Al principio había algo de miedo, principalmente porque nadie sabía nada sobre el virus y todos lo estábamos descubriendo juntos. Las cosas se volvieron reales para mí después de que entubamos a nuestro primer paciente sospechoso de COVID en la sala de aislamiento cerrada que creamos para ese procedimiento”, dice Percival Schmalz.

Kristin Percival Schmalz trabaja en la sala de emergencias del Memorial Hospital Pembroke. Courtesy of Memorial Healthcare System

“Era solo el médico, el equipo respiratorio y yo, todos con trajes completos y capuchas de protección, mientras que, para evitar la transmisión, otros miembros del personal esperaban detrás de la puerta de seguridad por si necesitábamos apoyo. Estaba muy enfermo y, lamentablemente, también fue nuestra primera muerte. Fue entonces cuando vi con mis propios ojos la gravedad a la que pueden llegar las personas enfermas de COVID”.

La enfermera Rachel Chavez llevaba apenas seis meses en su empleo en Broward Health Imperial Point. De la noche a la mañana, su trabajo como directora de enfermería se convirtió en educar sobre las recomendaciones más recientes de los CDC. Dirige a 70 cuidadores de la Unidad de Cuidados Progresivos.

“Hemos sudado, reído, aprendido y llorado juntos durante el último año”, comenta Chávez. “Todo esto solo ha fortalecido a nuestro equipo, nos ha motivado e inspirado a continuar haciendo lo que amamos: proveer cuidados de enfermería. He aprendido que no hay nada que el personal de enfermería no pueda hacer. Durante los momentos más difíciles, siempre creemos en lo que podemos lograr, y así lo hacemos”.

Trabajadores de primera línea en tareas de vacunación

Este año, Chávez también se hizo cargo de la clínica temporera del hospital para la vacunación de COVID-19 de los trabajadores de primera línea. Ayudó a vacunar a más de 1,000 cuidadores e integrantes del personal.

La enfermera Rachel Chavez, directora de enfermería, de Broward Health Imperial Point. Courtesy Broward Health Imperial Point

“Cuando se le preguntó si podía manejar las tareas adicionales, respondió: ‘Quiero ser parte de la solución’. Es una líder de servicio y estamos agradecidos de tenerla como parte del equipo”, dice Netonua Reyes, jefa de enfermería y directora de operaciones de Broward Health Imperial Point.

Caldevilla trabajó incansablemente para capacitar a enfermeras adiestradas en cuidados críticos de UHealth. Ella y Diana Levy, educadora de enfermería, eligieron rápidamente un equipo especial para impulsar un programa de residencia.

Estas enfermeras fueron seleccionadas por su arduo trabajo y dedicación durante la pandemia.

“Su programa de residencia fue uno de los programas más cortos porque necesitábamos desesperadamente enfermeras con destrezas de cuidados críticos para pacientes encamados y ellas superaron nuestras expectativas”, comenta.

Caldevilla dice que Levy creó el programa en solo cinco semanas y “era la parte más vital del equipo”.

La humildad y la gratitud hacia los demás parecen venir con la descripción del puesto de enfermería.

Para Chávez, saber que a su personal le encanta venir a trabajar por lo que todos han logrado “hace que el trabajo duro valga la pena”.

Apoyándose uno a otro

“Proporcionamos comidas, casilleros para que nuestras enfermeras y técnicos guardaran sus pertenencias y pudieran cambiarse mientras estaban en el trabajo, una sala Zen donde podían ir a descomprimirse y frecuentes rondas que realizaba el programa de asistencia a los empleados para asegurar que su salud mental fuera una prioridad”, explica Chávez.

Sus compañeros de trabajo dijeron que Chávez estaba presente para brindar apoyo emocional cuando las enfermeras lloraban por los pacientes que sucumbían al COVID-19.

Ahora, a medida que aumentan las vacunas y disminuyen los casos de COVID-19, las enfermeras pueden reflexionar. “Como equipo, celebramos a las personas que se salvan y lloramos juntos las pérdidas”, dice Percival Schmalz. “Todos nos adiestramos y nos preparamos mentalmente para lo que vendría, y nadie se quejó. “Todos seguimos viniendo y ayudándonos unos a otros, ya sea haciendo turnos extras o simplemente haciéndonos reír”.

Caldevilla dice que también estaba agradecida con el liderazgo de UHealth por proteger a su personal médico.

“Obtuvimos el apoyo y el equipo que necesitábamos para mantenernos a salvo”, comenta Caldevilla. “Ahora, todos tenemos que pensar en el panorama más amplio.”

“Necesitamos más humanidad. Necesitamos hacer lo que hicieron las enfermeras. Pusieron primero a los demás. Son gente muy desinteresada. Pusieron a personas que no conocían por delante de sí mismos. Por delante de sus propias familias”, dice.

“Si no fuera por ellos, no hubiéramos sobrevivido este año”.