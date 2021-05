Los terapeutas respiratorios nunca han sido tan importantes como ahora

Los terapeutas respiratorios ayudan a las personas a respirar y nunca han sido tan valorados como durante la pandemia del COVID-19, cuando el cuerpo no podía hacerlo por sí mismo.

“Fue surrealista”, dice Roger Plummer, de 37 años, residente de Sunrise, terapeuta respiratorio de Broward Health North durante tres años. “La transición de trabajar a diario cuando el COVID golpeó fue como el día y la noche. A veces, no había nada que hacer excepto lo más que pudieras ya que, literalmente, estás viendo morir a los pacientes frente a ti”, relata sobre los primeros días de la pandemia.

En promedio, atiende de 20 a 25 pacientes durante un turno de 12 horas y dirige un equipo de terapeutas respiratorios.

Para los pacientes que no se encuentran en mal estado, su equipo les da un inhalador, el mismo inhalador de mano que usan los asmáticos. El paciente inhala un broncodilatador, que permite que las vías respiratorias se abran, facilitando la respiración.

Para los pacientes que necesitan más ayuda, los coloca en una máquina BiPAP o en un dispositivo de oxígeno de alto flujo que administra dos niveles de presión de aire para tratar afecciones crónicas que afectan la respiración.

“Atendemos una amplia gama de diferentes tipos de pacientes, no solo aquellos que son positivos al COVID “, dice Plummer, instructor clínico de Nova Southeastern University, donde ha estado enseñando terapia respiratoria durante cuatro años.

Arens Alexis, gerente de terapia respiratoria de Broward Health North, es un gran admirador de Plummer.

“Cuida muy bien a los pacientes y es muy apasionado con lo que hace”, dice Alexis, de 38 años, residente de Coconut Creek. “Es el líder del equipo, como terapeuta a cargo. También nos ayuda a reclutar miembros del equipo para el departamento y ayuda a capacitar al personal nuevo “.

Lecciones del COVID

Alexis destaca la curva de aprendizaje que han tenido con el COVID.

“Antes solíamos poner al paciente en el ventilador. Ahora, tratamos terapias no invasivas como una cánula nasal de alto flujo o BiPAP (terapia no invasiva de dos niveles)”, dice.

Dice que los pulmones de una persona se acostumbran a estar conectados a un ventilador y luego tienen problemas para trabajar por sí mismos una vez se desconectan.

Susheel Pradhan, de 61 años y residente de Pembroke Pines, se ha desempeñado como terapeuta respiratorio de Memorial Hospital West durante 12 años.

“Nuestro principal objetivo es ayudar a los pacientes a respirar mejor”, dice Pradhan, quien llegó a los Estados Unidos desde la India en 2005 y estudió para convertirse en terapeuta respiratorio. En octubre de 2018 fue ascendido a jefe de equipo de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Para él uno de los mayores desafíos es cuando los pacientes se agitan porque están angustiados, lo que puede complicar aún más su respiración. “Lo que intentamos hacer es primero brindarles apoyo emocional”, dice.

Uno de los trabajos que hace un terapeuta respiratorio es ajustar la configuración de un ventilador para sincronizarlo con la respiración natural del paciente, ya que todos tenemos un ritmo de respiración diferente. Sin embargo, advierte Pradhan, estar conectado a un ventilador no es lo ideal.

Complicaciones con el uso de ventiladores

“Cuanto más tiempo permanecen los pacientes conectados al ventilador, mayor las probabilidades de que los músculos respiratorios no funcionen”, explica. “Tratamos de sacarlos del ventilador lo antes posible”.

En los primeros días del COVID, los médicos recurrieron a los ventiladores para mantener con vida a los pacientes.

“Al principio, hacíamos todo por el paciente, pero los pacientes no respondían”, dice. “Antes del COVID, usábamos de 10 a 12 ventiladores. Con el COVID, usamos de 40 a 50 ventiladores todos los días “.

La pandemia trajo mucha incertidumbre. Tanto los terapeutas respiratorios como otro personal especializadi trabajaban casi todo el día para identificar qué funcionaría en el tratamiento de los que estaban más enfermos.

“Fue realmente difícil. Solía llegar a las 4 a.m. y averiguar qué habían hecho los médicos por el paciente durante el turno de la noche y cuál era el plan para el día”, dice Pradhan. “Y entonces verificaba todos los resultados de laboratorio”.

“Cuando los entubábamos al inicio de la pandemia, muchos de los pacientes no lo lograron. Fallecieron”, agregó. Eso tuvo un impacto emocional en Pradhan y los otros terapeutas respiratorios.

“Susheel es alguien que conoce a todos los pacientes de nuestra unidad de cuidado intensivo”, dice Jeff Wieder, jefe de Pradhan y gerente del departamento respiratorio de Memorial Hospital West. “Se esfuerza por aprender y comprender a cada paciente. Cuanto mejor comprende a cada paciente, mejor puede ayudar a los terapeutas respiratorios con el tratamiento de cada uno”.

Le atribuye al amor de Pradhan por aprender y leer sobre estudios médicos como la razón detrás de su éxito en la unidad de cuidado intensivo.

“Un terapeuta respiratorio es un especialista”, dice Wieder. “Están enfocados en los pulmones. Entienden los detalles de cómo funcionan los pulmones, cómo se oxigena el cuerpo, cómo respira una persona y cómo los otros órganos afectan los pulmones “.

Y en la época del COVID, esas funciones son aún más importantes. Es por eso, que los terapeutas respiratorios creen que es muy necesario el uso de mascarillas y vacunarse para así poder mantener a salvo a sus pacientes.

“El COVID definitivamente no ha terminado”, comenta Plummer de Broward Health. “Cuando ves a alguien perder las ganas de vivir o cuando estás junto a su cama y está solo porque la familia no puede visitarlo, no sabes qué hacer. Es real lo que está pasando”.

Su jefe, Alexis, se hizo eco del comentario: “La gente cree que el COVID se acabó. El COVID no ha terminado. Ahora, tenemos diferentes cepas del virus, por eso mismo sigue siendo peligroso “.

Wieder agregó: “Respirar es algo pasivo. Cuando una persona no puede respirar, te das cuenta de lo importante que es”.