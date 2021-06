Cinco sugerencias para promover la salud del cerebro y restaurar el bienestar mental

Con las vacunas COVID-19 accesibles en todo el país, muchos estadounidenses están deseando reanudar sus vidas y volver a la normalidad. Este mes de junio, Mes de Concientización sobre el Alzheimer y el Cerebro, la Alzheimer’s Association está animando a los residentes de Florida a hacer de la salud cerebral una parte importante de su regreso a la normalidad.

La Alzheimer’s Association ofrece estas cinco sugerencias para promover la salud del cerebro y ayudar a los floridianos a restaurar su bienestar mental:

1. Volver a comprometerse con conceptos básicos para el cerebro

La evidencia sugiere que los comportamientos saludables tomaron un asiento trasero para muchos estadounidenses durante la pandemia. Las membresías al gimnasio se pusieron en pausa, el compromiso social se volvió más desafiante y muchos estadounidenses cambiaron la alimentación saludable por sus alimentos favoritos para llevar, comidas rápidas y refrigerios frecuentes mientras trabajaban a distancia. Un estudio publicado recientemente encontró que los participantes en promedio ganaron casi 1.5 libras por mes durante el año pasado.

La Alzheimer’s Association -por medio de su Estudio U.S. POINTER- está examinando el papel que las intervenciones de estilo de vida, incluyendo la dieta, pueden desempeñar en la protección de la función cognitiva. En este momento, muchos expertos están de acuerdo en que las personas pueden mejorar su salud cerebral y reducir el riesgo de deterioro cognitivo mediante la adopción de hábitos de vida saludables, preferiblemente en combinación, incluyendo:

▪ Hacer ejercicio regularmente — El ejercicio cardiovascular regular ayuda a aumentar el flujo sanguíneo al cuerpo y al cerebro, y hay evidencia sólida de que la actividad física regular está relacionada con una mejor memoria y pensamiento.

▪ Mantener una dieta saludable para el corazón – Sigua un horario de comidas. Estas deben inlcuir frutas y verduras para garantizar una dieta equilibrada. Algunas pruebas sugieren que una dieta saludable está relacionada con el rendimiento cognitivo. Las dietas mediterráneas y DASH están vinculadas a un mejor funcionamiento cognitivo, y ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas también.

▪ Dormir bien — Mantener un patrón de sueño regular e ininterrumpido beneficia la salud física y psicológica, y ayuda a eliminar el desperdicio del cerebro. Los adultos deben dormir al menos siete horas cada noche y tratar de mantener una rutina a la hora de acostarse.

▪ Mantenerse social y mentalmente activo — Un compromiso social significativo puede apoyar la salud cognitiva. De manera que manténgase conectado con amigos y familiares. Enfréntese a su mente haciendo actividades que sean retantes, como completar un rompecabezas o jugar juegos de estrategia. Incluso, si quiere retarse aún más, puede aprender un nuevo lenguaje o instrumento musical.

2. Vuelva a la normalidad a su propio ritmo

Muchos estadounidenses están entusiasmados por un regreso a la vida normal después de la pandemia, pero a otros esta etapa les produce ansiedad. De hecho, una encuesta reciente encontró que casi la mitad de los adultos (49%) informan sentirse incómodos en cuanto a regresar a las interacciones en persona cuando termine la pandemia. Para aquellos que se sienten ansiosos, la Alzheimer’s Association sugiere tomar pequeños pasos. También puede ser importante establecer límites y comunicar sus preferencias a otras personas de sus círculos sociales.

3. Ayude a los demás

Hay evidencia de que ayudar a otros durante la pandemia puede no sólo hacerle sentir mejor, sino que también puede ser bueno para usted. Las investigaciones demuestran que ayudar a otros en una crisis puede ser una manera efectiva de aliviar el estrés y la ansiedad. Un estudio publicado durante la pandemia encontró que los adultos mayores de 50 años que se ofrecieron como voluntarios durante unas dos horas a la semana tuvieron un riesgo sustancialmente menor de morir, mayores niveles de actividad física y una mejor sensación de bienestar. Para ayudar a los demás y a usted durante junio y durante todo el año, ofrézcase como voluntario en su comunidad, haga mandados o entregue comidas a un adulto mayor en casa o done a una causa favorita, como apoyar a los participantes en el evento de la Alzheimer’s Association’s The Longest Day el 20 de junio.

4. Desenchufe y desconecte

La tecnología ha dominado nuestra vida cotidiana durante la pandemia como nunca antes. Si bien la tecnología nos ha mantenido conectados a través del encierro por el COVID-19, también ha creado fatiga para muchos. Los expertos advierten que la estimulación excesiva proveniente de nuestros teléfonos, computadoras, fuentes de redes sociales e informes de noticias puede aumentar nuestros ya altos niveles de ansiedad. Para evitar la sobrecarga tecnológica, los expertos aconsejan establecer límites en el tiempo de pantalla, evitar llevar el teléfono a todas partes y desconectarse de los dispositivos digitales a la hora de acostarse.

5. Controle su estrés antes de que este le controle a usted

En pequeñas dosis, el estrés enseña al cerebro cómo responder de maneras saludables a las realidades inesperadas, incómodas o desagradables de la vida diaria. El estrés prolongado o repetido, sin embargo, puede desgastar y dañar el cerebro, lo que conduce a problemas de salud graves, incluyendo depresión, trastornos de ansiedad, pérdida de memoria y mayor riesgo de demencia. Los informes indican que los cuidadores de alzhéimer y demencia son especialmente vulnerables al estrés físico y emocional. La Alzheimer’s Association ofrece consejos para manejar el estrés. Meditación, ejercicio, escuchar música o volver a una actividad favorita que te has perdido durante la pandemia son solo algunas de las maneras de controlar el estrés. Haz lo que funcione mejor para ti.

La pandemia COVID-19 ha sido un momento abrumador para todos nosotros. Es importante que la gente sepa que hay pasos que podemos tomar para disminuir el estrés y la ansiedad que podríamos estar sintiendo. Puede ser fácil dar por sentado la salud del cerebro, pero ahora más que nunca, es una buena idea hacerlo una prioridad. Para obtener recursos, visite alz.org/español o llame a la Línea de Ayuda 24/7 de la Alzheimer’s Association al 800-272-3900.

Yarissa Reyes es vice presidenta de comunicaciones para la Alzheimer’s Association en el estado de Florida. (yoreyes@alz.org)