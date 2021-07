Otra razón para tomar café. Una taza diaria podría reducir tus problemas cardiacos

Una mujer pone el azúcar producido en Francia a su café en La Habana, el 9 de octubre de 2018. AFP/Getty Images

El café tiene mala fama en lo que respecta a la salud del corazón. Si bien es cierto que algunas personas experimentan un inquietante nerviosismo y pulsaciones agitadas, los estudios demuestran que la bebida ofrece en realidad algunos beneficios para la salud, como la reducción del riesgo de cáncer, enfermedades hepáticas, diabetes y enfermedad de Parkinson.

Ahora, una nueva investigación de la Universidad de California en San Francisco sigue desmintiendo los conceptos erróneos.

Un análisis de más de 386 mil autoproclamados consumidores de café –que forman parte de una base de datos biomédica de Reino Unido– no ofreció ninguna prueba que sugiriera que la bebida provoca arritmias cardiacas, o latidos irregulares. De hecho, el estudio descubrió que cada taza adicional de café consumida se asociaba con un tres por ciento menos de riesgo de que se produjera esta afección.

Las personas no tan afortunadas que reaccionan negativamente a una taza de café probablemente son portadoras de algunos genes que les hacen metabolizar la cafeína de forma diferente a quienes no los tienen. Pero incluso entre aquellos con la predisposición genética, los investigadores no encontraron un mayor riesgo de arritmia, según el estudio publicado el lunes en la revista JAMA Internal Medicine.

“El café es la principal fuente de cafeína para la mayoría de las personas, y tiene fama de causar o exacerbar las arritmias”, indicó en un comunicado el doctor Gregory Marcus, autor principal y corresponsal, así como profesor de cardiología especializado en el tratamiento de las arritmias en la UCSF. “Nuestro estudio basado en la población ofrece la seguridad de que las prohibiciones comunes contra la cafeína para reducir el riesgo de arritmia son probablemente injustificadas”.

Los investigadores señalan que la naturaleza autodeclarada de su estudio, así como la falta de detalles sobre el tipo de café y el método de preparación, limita su capacidad para concluir una relación de causa y efecto entre el café y la mala salud del corazón. Sin embargo, sus conclusiones coinciden con las de otros estudios sobre el tema.

“Solo un ensayo clínico aleatorio puede demostrar definitivamente los efectos claros del consumo de café o cafeína”, señaló Marcus. “Pero nuestro estudio no encontró pruebas de que el consumo de bebidas con cafeína aumentara el riesgo de arritmia”.

Dijo que “las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias del café pueden desempeñar un papel, y algunas propiedades de la cafeína pudieran ser protectoras contra algunas arritmias”.

Pero eso no significa que debas empezar a tomar café para reducir el riesgo de sufrir problemas de salud. Más bien, los expertos sugieren que hay que atenerse a lo básico: dejar de fumar, mantener un peso saludable y hacer ejercicio.

El café tiene algunos beneficios para la salud

Es obvio que el café puede dar un impulso de energía y agudizar la concentración, al menos para la mayoría de las personas, según la American Heart Association (AHA). También puede mejorar el estado de ánimo y el rendimiento durante el ejercicio. Cada vez hay más pruebas de que el consumo de café se asocia a un menor riesgo de diabetes de tipo 2, Parkinson y Alzheimer.

El café también contiene antioxidantes, que pueden prevenir el daño celular.

Pero esta bebida solo ofrece estos beneficios para la salud cuando se consume con moderación, y sin toda esa crema, saborizantes y azúcar.

“Sabemos que el azúcar tiene efectos adversos”, dijo a la AHA la profesora de nutrición de la Universidad de Penn State Penny Kris-Etherton. “Incluso si añades azúcar y no superas tus necesidades calóricas, estás anulando algunos de los beneficios porque el azúcar es un ingrediente alimentario negativo”.

Las directrices federales de la dieta indican que 400 miligramos, o unas cuatro tazas, de cafeína al día no están “generalmente asociados con efectos peligrosos y negativos” entre los adultos sanos, pero “no están hablando de estos grandes frappuccinos que tienen al menos 800 calorías por bebida”, dijo Kris-Etherton.

“Las calorías pueden sumarse muy rápidamente, y el aumento de peso creará efectos negativos en el riesgo cardiaco”.