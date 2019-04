Civitatis apuesta por Latinoamérica con su plataforma para agencias

Alberto Gutiérrez, Fundador y CEO de Civitatis.com

Tras el lanzamiento en 2018 de su plataforma para agencias de viaje, Civitatis cuenta con más de 10,000 agencias registradas. El éxito que ha tenido en España ha hecho que la compañía centre su estrategia de crecimiento en América Latina, un mercado emisor cada vez más relevante en el mercado turístico mundial.

Alberto Gutiérrez, CEO de Civitatis, destaca la importancia del mercado emisor de turismo latinoamericano y asegura que los agentes de viajes locales están acogiendo muy bien el programa: “Ofrecemos una plataforma en la que pueden reservar de forma inmediata el mejor producto en destino, garantizando la mejor selección, precio y calidad. Nuestra plataforma B2B les permite organizar el viaje de sus clientes de forma personalizada en los principales destinos del mundo”.

A través del servicio B2B de Civitatis.com, las agencias de viaje latinoamericanas podrá ofrecer a sus clientes más de 16,600 actividades en 750 destinos diferentes. De esta forma cualquier agencia de viajes latinoamericana podrá, además de vender hoteles y vuelos, ofrecer a sus clientes una oferta integral en destino con tours, experiencias deportivas, culturales o gastronómicas.

Civitatis.com nació en 2008 cuando Alberto Gutiérrez, su fundador y CEO comenzó a escribir guías de viajes gratuitas que colgaba en Internet. Civitatis (“de las ciudades” en latín), surgió para agrupar esas guías turísticas (paris.es, londres.es, edimburgo.com…), que se convirtieron en las más leídas en español.

Lo que en principio no era poco más que un hobby, se ha convertido a lo largo de la última década en la plataforma líder a nivel global de actividades y tours en español . Desde ese momento el objetivo de Civitatis.com ha sido aumentar el portfolio de productos. Actualmente ahora las 16,600 actividades en todo el mundo.

La clave de Civitatis es ofrecer al cliente lo que busca al precio más competitivo, como visitas guiadas y excursiones en español en todo el mundo con el mejor precio garantizado. Aunque Civitatis ya ofrece servicios en gran variedad de idiomas, es la mayor plataforma de experiencia en destino en español.

Hablamos de que en 2018 habéis facturado 53 millones de euros. ¿Es difícil gestionar un proyecto de este volumen?

Siempre me ha gustado contratar a gente que trabaje de forma autónoma y que me dé la máxima confianza, de este modo puedo delegar. Es decir, apenas he notado un cambio en la carga de trabajo al pasar de ser 10 a casi 100 personas.

Es envidiable el crecimiento de la empresa de un año a otro, en 2018 habéis crecido un 82 por ciento. ¿Cuál es la previsión para este año?

Este año queremos llegar a un volumen de 88 millones de euros en actividades, lo que supone un crecimiento del 66%. En número de clientes queremos crecer un 89%, hasta los 3,5 millones.

¿Por qué una plataforma B2C se abre a trabajar como B2B en 2018? ¿Se pueden complementar ambos modelos?

Realmente fueron las agencias de viajes las que nos lo pidieron y aceptamos el reto. Muchos de sus clientes les pedían incluir las excursiones de Civitatis.

Tras este primer año, hemos visto que había una necesidad real por parte de los agentes y que les ayudamos a cubrirla con un servicio de calidad y a buen precio.

Para nosotros, el B2B es un canal de venta que convive con nuestra plataforma B2C sin problema, ya que el precio final de venta es el mismo. Por tanto, el trato personal del agente de viajes es un valor añadido para su cliente, quien finalmente reserva todo su viaje a través de él.

Tras el éxito de la plataforma de agencias en España, ¿este año os enfocaréis en América Latina?

Sí, hemos recibido muchos registros de agencias de viajes en México, Argentina, Colombia, Perú,… Y es que nuestro producto se ajusta a la perfección. Lo hemos visto con el éxito entre las agencias españolas este año. Y ahora, lo empezamos a ver con las latinoamericanas.

Pero el interés es mutuo. América Latina es un mercado emisor muy importante en el sector turístico. Debido a la gran cantidad de viajeros que se desplazan por todo el mundo, consideramos de alto interés presentarles nuestro programa de agencias a aquellos que no nos conozcan.

Para los agentes de viajes que no os conozcan, ¿qué les ofrecéis de diferente? ¿Por qué trabajar con vosotros?

Les ofrecemos un catálogo seleccionado de excursiones y visitas guiadas en español al mejor precio. Tenemos más de 500.000 opiniones que avalan nuestros servicios y que les puede ser muy útiles a la hora de recomendarlos. Además de trabajar con confirmación inmediata y realizar la reserva en dos sencillos pasos. ¡Es muy sencillo y rápido para los agentes reservar con Civitatis!