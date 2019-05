Consejos para mujeres que quieren viajar solas

Deje las prendas en su casa, incluso las que son falsas, ya que la mayoría de los ladrones puede que no distingan entre una y otra. Getty Images

Aprenda defensa personal. Infórmese. Pida ayuda y pida lo que desea. Sospeche. Actúe con confianza. No llame la atención. Manténgase sobria. Grite cuando sea necesario. Confíe en su intuición.

Estos son algunos de los consejos que las mujeres que viajan, especialmente las que viajan solas, dicen las ayuda a estar más seguras.

Si esa lista parcial suena un poco paranoica, esa es la idea. Muchas de estas mujeres han tenido encontronazos por el camino. Algunas han sido amenazadas, molestadas o asaltadas. La razón no es solo porque muchas veces los destinos más atractivos son un poco peligrosos. Una de ellas fue atacada y golpeada salvajemente a plena luz del día a dos bloques de su hogar en un “barrio bueno”.

Estas viajeras no necesariamente evitan esos países o ciudades donde hay crimen o cosas peores (lo que supone casi todos sitios), pero toman precauciones creando “una salida de escape”, especialmente si viajan solas. Algunas viajan por negocios y otras por placer, y todas han vivido lo suficiente como para saber lo que puede pasar.

Estos son sus consejos

--Esté físicamente lista. Katherine Harmon, directora senior de la categoría de inteligencia de WorldAware, compañía que evalúa la información y el riesgo de viajes, ha practicado por mucho tiempo artes marciales; igualmente lo han hecho sus hijas. Marybeth Bond, quien vive en el Bay Area, es escritora (su blog se llama GutsyTraveler.com) y colabora con National Geographic, ha tomado clases de defensa persona, lo mismo han hecho sus hijas.

“Algo en las artes marciales te da confianza”, dijo Harmond. “Mientras más practicas, más confianza tienes”.

--Actúa con seguridad. Puede que no te sientas así, de manera que tienes que hacer como que sí lo estás. Mira a tu agresor a los ojos, dijo Bond. (Las víctimas suelen mirar hacia abajo, un analista de seguridad me dijo sobre seguridad). Camina con propósito, dijo Bond, con la barbilla en alto.

--Conozca las normas culturales. Catherine Watson, autora y escritora de viajes de Minnesota, estudia la vida diaria del lugar donde piensa viajar ya leyendo o preguntando. “Y luego siga las normas de 1 / 8 y 3 /8” dijo en un email. Burlarse no es valiente, puede que envíe un mensaje equivocado. “En algunas culturas, una mujer joven caminando sola es interpretado como que su familia no la valora lo suficiente para protegerla”, dijo Watson. A veces, tener un guía turístico puede evitar esa interpretación; busque en las oficinas de turismo o en organizaciones tales como ToursByLocals.com.

--No acepte lo que no le parece, especialmente cuando se trata de seguridad. Pida lo que quiere y lo que necesita en cada proyecto. “Viaje con una gran fuerza de voluntad”, dijo la ex escritora de viajes para Los Angeles Times, Susan Spano en un email desde Vietnam, donde enseña inglés. “No permita que le den la peor mesa o cuarto solo porque es una mujer sola”- especialmente si es en un lugar dudoso.

Esto es lo que hace Julie D. Taylor, de West Hollywood, para prevenir esas situaciones: “Muchas veces me han dado habitaciones al final de un pasillo, incluso una vez detrás de una puerta de escape. De inmediato pido una habitación diferente, y ahora evito esas situaciones pidiendo una habitación cerca de los elevadores.

“Hasta que el personal en los hoteles no reciba un entrenamiento adicional, es imperativo que las mujeres sepan defenderse por sí mismas. Ojo: ningún dueño quiere escuchar que un huésped no se siente seguro”.

Y Ellie Shapiro, de Los Angeles, quien viaja tanto por negocios como por placer, dijo en un email: “Haga una reserva para las primeras noches de manera que pueda aclimatarse y sentirse más segura en ese lugar, y luego puede ir quedándose donde mejor le parezca.

Yomi Wrong de Bay Area, quien escribe la columna All Systems Go (Todos los sistemas van) sobre mobilidad y viajes para The Times, utiliza una silla de ruedas, de manera que siempre pide que le den una habitación en el primer piso. Pero también pide que la informen sobre medidas de seguridad, lo que es una buena idea no importa en qué piso se esté quedando.

--No llame la atención. Las mujeres deben vestirse para ser ignoradas cuando viajen. No es prudente llega a la India con una maleta llena de camisillas y pantalones cortos, dijo Shapiro, quien ha viajado extensamente por el subcontinente. “Sepa lo que es apropiado de manera que no llames la atención”.

También, sugiere Bond, deje las prendas en su casa. Y añadiría, incluso las que son falsas, ya que la mayoría de los ladrones puede que no distingan entre una y otra.

Heesun Kim, director ejecutivo de la organización Korea Tourism de Los Angeles, dice que trata de comprar ropa local. De esa manera, no solo se lleva un recuerdo si no que también refleja la vestimenta de su destino.

--Grite. “La voz tiene poder”, dijo Bond. Una vez en India un hombre comenzó a hablarle de manera inapropiada. “Comencé a gritar”, dijo ella. “Le dije ‘¡No me hables sucio!’ eso fue frente a un grupo de personas y él se calló”.

--No muestres que eres extranjero. Michelle Rodríguez, fundadora de 360viewpr.com en Los Angeles, evita mirar mapas de ninguna clase mientras se encuentra en la calle. “Entro a una cafetería, un museo, una tienda, un baño para mirar el mapa en mi teléfono”, dijo en un email. “Mirar un mapa en público si eres mujer te expones a que alguien que no quieres se acerque y te diga “Puedo ayudarte a llegar a donde desees”.

--Lleva dinero local en efectivo suficiente. Jen Leo, bloguero de California del Sur (y quien una vez fue reportero de viajes para esta sección) dice que siempre lleves dinero local de manera que puedas salirte de una situación difícil. Ya sea que necesites tomar un taxi para escapar de un lugar poco agradable o estar en un restaurante donde no acepten tarjetas de crédito. El dinero en efectivo puede ser tu mejor amigo, pero no lo muestres.

--Busca aliados. El conserje de un hotel puede ser uno, dicen Kim y Shapiro. También lo pueden ser otras mujeres. Por ejemplo “si están en un transporte local en el campo en Honduras es prudente que te acerques a otras mujeres”, dijo Watson. “Busca las que son madres, ofrécete a cargar el bebé en salas de espera o autobuses. Cualquier gesto como este te hace formar parte de esa comunidad temporalmente, además es divertido”.

--Cuidado con sustancias que alteran la mente. “no quieres que te echen en tu bebida rohypnol o cualquier fármaco que te inhabilite. Por esa razón Melissa McGibbon, escritora de viajes y aventurera de Utah, compra sus propias bebidas, explicó en un email. Otros piden a sus amistades que velen su bebida si tuvieran que ir al baño, o se lo llevan con ellas. Y tenga control de lo que bebe.

--Confíe en sus instintos. “Si tengo la sensación de que algo anda mal, me voy del área inmediatamente”, dijo McGibbon. Para evitar problemas “Agarre un taxi, cruce la calle, cambie de asiento, bájese del autobús o del ascensor, lo que sea”.

Viajar es darte permiso para ver el mundo -y velar por ti misma en formas que pueden parecer contrarias a tu personalidad o modales. Pero cuando se trata de tu seguridad, la única conducta inaceptable es no hacer lo que debes hacer por miedo a ofender a alguien. Como dijo Bond, “No hay que ser una chica nice”.

Si estás equivocada puedes pedir disculpas luego. Pero si estás en lo correcto, puede que te hayas salvado.