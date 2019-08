Montreal nocturno y tecnológico

AURA, una experiencia luminosa en el corazón de la basílica Notre Dame de Montreal AURA es una experiencia luminosa que tiene lugar en el corazón de la basílica Notre Dame de Montreal, Canadá. Up Next × SHARE COPY LINK AURA es una experiencia luminosa que tiene lugar en el corazón de la basílica Notre Dame de Montreal, Canadá.

Montreal es una ciudad de muchas facetas. El área del Viejo Puerto cuenta con una historia centenaria, museos, exquisitos restaurantes y buenas oportunidades de compras, entre muchos otros atractivos. Pero al caer la noche se revela otra cara de esta ciudad de la provincia de Quebec: impresionantes despliegues audiovisuales y tecnológicos que entretienen e instruyen.

Desde hace mucho la segunda ciudad más habitada de Canadá se ha distinguido como un centro a la vanguardia en la creación de animación, efectos especiales, láseres y audiovisuales que trabajan con las más importantes celebridades en el campo del entretenimiento y el cine. Por eso no es raro que este talento y tecnología se emplee en atracciones que provocan embeleso y fascinación entre turistas y locales. Algunos de los siguientes fueron parte del aniversario 375 de la institución de la Ciudad de los Santos en 2017 y continúan siendo un gran atractivo y puntos de interés.

Experiencias para los sentidos

El más reciente estreno en el Viejo Puerto es “PY1 Presents: Through the Echoes” un elaborado show que emplea láseres, efectos especiales, banda sonora electrónica, secuencias de video y proyecciones kinésicas producto de la imaginación de Guy Laliberté, el co-creador de Cirque Du Soleil. Junto al río Saint Lawrence se alza una moderna y ultra tecnológica pirámide diseñada para este festín de multimedios.

La recepción del espectáculo ha sido variada. Algunos no están muy de acuerdo con el formato de libre asiento que invita al público a recostarse en el suelo para observar el show que no cuenta con una historia lineal. “Through the Echoes” es descrito por sus creadores como “un viaje a la conciencia” y a ser interpretado por el espectador. El disfrute dependerá del gusto del asistente. Boletos desde $28.50 a $51.

Tras las presentaciones de los viernes y sábados la pirámide se transforma en un club nocturno que emplea los efectos audiovisuales con música de DJ con temática para “PY1 Nights”. La pirámide y el espectáculo, que continúa en constante evolución, se trasladarán a Miami en noviembre tras concluir su corrida local el 29 de septiembre. Boletos comienzan en $28 por entrada general.

Una experiencia religiosa

Aura en la Basílica Notre Dame de Montreal ha estado deleitando a las audiencias desde 2017. El espectáculo de luces y música busca una conexión con la iglesia que data de 1829. Cada show inicia con un recorrido por la basílica que permite apreciar sus muchos y exquisitos trabajos de arte como pinturas, esculturas, frescos y más realzados por iluminación especial.

Cuando llega el momento, los presentes se agrupan en el centro –no hay ningún rincón malo para observar este despliegue creado por Moment Factory– para dejarse maravillar por un espectáculo de iluminaciones y láseres. La original banda sonora y los efectos destacan la grandeza arquitectónica de la estructura gótica que cuenta con 190 años de erigida.

Aura se presenta de lunes a sábado con dos espectáculos por noche hasta octubre, en noviembre y diciendo el itinerario cambia un poco. Los boletos son $25 con descuentos para grupos, seniors y estudiantes.

Historia en las paredes

Cité Mémoire es un impresionante recurso para conocer mejor esta localidad con un circuito de proyecciones que consiste en 25 paradas. Con la asistencia de una aplicación de móvil se puede hacer un recorrido por el Viejo Montreal, el Viejo Puerto hasta el Hotel Fairmont Le Reine Elizabeth a partir del anochecer. Esta instalación de arte fue creada por Michel Lemieux y Victor Pilon con la colaboración del dramaturgo Michel Marc Bouchard.

Estas proyecciones, algunas algo fantasmales, relatan importantes momentos y destacan personajes menos conocidos en la historia de Montreal y Canadá en grandes espacios. El app brinda una banda sonora y narración. Las proyecciones ocurren a cada hora tras caer el sol, por lo que puedes detenerte a visitar tiendas o tomar algo en cafés de la Plaza Jacques Cartier o el rooftop Perché y retomar la ruta. Es una actividad libre de costo que estrenó en 2017.

Proyecciones en el Puente

El Puente Jacques Cartier se viste de luces decorativas. La estructura que cruza el Río St. Lawrence presenta “Living Connections”, diseñado por Moment Factory para representar la energía y el pulso de la ciudad. El impresionante y gratuito espectáculo que cambia según las estaciones del año y cobra vida al anochecer, marca el comienzo de un nuevo día a la medianoche y cesa al salir el sol. Se puede observar mejor desde diferentes parques a ambos lados del río, el puente Concordia en la Isla St. Helene y varios puntos altos del Viejo Puerto. Una forma divertida, es desde la Gran Rueda Montreal, también en el puerto. La rueda que es la más alta de todo Canadá y ofrece vistas 380 grados, incluyendo el puente. Cada vuelta tiene una duración de 20 minutos, lo que permite observar la histórica ciudad, sus mayores monumentos y sus luces. Boletos entre $19.50 a $25.

Desde MIA se puede volar directo a Montreal a diario a través de Air Canada y American Airlines. Desde FLL Air Canada ofrece servicio directo.