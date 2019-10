Manchester: Inglaterra auténtica

La catedral de Mánchester es una iglesia medieval. Su nombre oficial es Iglesia Catedral y Colegiada de Santa María, San Dionisio y San Jorge en Mánchester. Durante los bombardeos de Mánchester de 1940, una bomba alemana dañó severamente la catedral, demoliendo la capilla medieval de Nuestra Señora y la capilla de James Stanley. Se tomó casi 20 años para completar las reparaciones.

Una de las primeras cosas que el viajero percibe de Manchester es que el símbolo de la abeja está omnipresente. En las papeleras, en los grafitis, en las camisetas, en los escaparates, … hasta en el escudo de la ciudad. ¿Qué tiene que ver esto con la ciudad cuna de la revolución industrial? Desde luego, no es por la miel.

El icono tiene su origen en los tiempos en que se decía que Manchester era como un enjambre de trabajadores en sus colmenas. De ahí la abeja. Caída en desuso durante mucho tiempo y tras el atentado que la ciudad sufrió en el concierto de Ariadna Grande hace dos años, unos tatuadores decidieron que darían una parte del dinero que ingresaran por tatuar abejas. Hoy es símbolo del orgullo recuperado, si es que alguna vez se perdió, de los mancunianos, como se denomina en castellano a sus habitantes.

Conocer las raíces

Es muy interesante comenzar un viaje a Manchester escarbando en su historia. Eclipsada en el mundo turístico por la capital Londres, la ciudad vivió sin embargo periodos en los que influyó en el futuro del mundo. Fue epicentro mundial de la industria textil con un movimiento obrero importantísimo. No por casualidad fue aquí donde comenzó el movimiento de las sufragistas, para pedir el voto femenino, siendo Emmeline Pankhurst una de las pioneras. Su casa se puede visitar (https://www.pankhursttrust.org/).

Los viajeros que disfruten de la historia y la sociología estarán interesados también en saber más del movimiento cooperativo, que surgió en esta urbe en 1844 cuando 28 “pioneros” crearon una cooperativa a la que los obreros se podían unir para comprar alimentos a un precio justo. Aun hoy se puede visitar la casa original de esta cooperativa en Rochdale, a unos kilómetros a las afuera de la ciudad https://www.rochdalepioneersmuseum.coop/). La oficina de turismo de Manchester ofrece varias posibilidades de visitas guiadas sobre este y otros temas.

Ese pasado industrial y obrero se puede entender visitando el Museo de la Industria y las ciencias (https://www.scienceandindustrymuseum.org.uk/), de acceso gratuito. Allí se exponen telares del siglo XIX y algunas locomotoras a vapor como las que funcionaron en el ferrocarril entre Manchester y Liverpool, el primero de pasajeros del mundo. Una actividad para todos los públicos, pero especialmente interesante para las familias, ya que cuenta con muchas atracciones interactivas para niños, que incluye también una interesante exposición de automóviles y aviones militares muy interesante. Otra visita relacionada es la del People´s museum (https://phm.org.uk/).

Fútbol

Mucho más conocida a nivel internacional es la relación entre la ciudad de Manchester y el fútbol. Sede de dos equipos mundialmente conocidos, El Manchester United (https://www.manutd.com/en/visit-old-trafford) y el Manchester City (https://es.mancity.com). Ambos estadios se pueden visitar en tour guiados, siempre teniendo en cuenta la programación de partidos. El Museo nacional del fútbol (https://www.nationalfootballmuseum.com/), en el centro, es otra opción.

Este último se encuentra a lado del a catedral de la ciudad (a 250 metros) y del centro comercial PrintWorks, antiguas imprentas de periódicos, así como el Corn Exchange, como alternativa, por si un grupo de viajeros tiene intereses diferentes.

Northern Quarter. El barrio de moda

La calle Oldham es el epicentro de barrio de moda de Manchester: Northern. Entre las calles Hilton y Back Picadilly se encuentran varias tiendas de ropa vintage (segunda mano) con prendas de los 80 y los 90, así como y varias tiendas de vinilos y pubs que los nostálgicos del siglo XX disfrutarán sin duda ninguna.

Este distrito, que hasta hace unos años estuvo abandonado, se ha convertido en el centro de la “movida” local. Los domingos se organiza un mercadillo muy agradable en la plaza de Stevenson con antigüedades, artesanías y comida. Basta pasear por la zona para descubrir, a través de los carteles pegados en las paredes, las actuaciones musicales y las nuevas aperturas de pubs, clubs y restaurantes, aunque también se ofrece un tour guiado por Ancoats y Northern a través de agencias especializadas como Civitatis (https://www.civitatis.com/es/manchester/tour-manchester-alternativo/).

Las opciones para comer y bailar son muchas. Para degustar una carne exquisita (y otros platos) hay muchas opciones como Wilderness (abierto hace pocos meses) o Trof. Por la noche, especialmente los viernes y sábado noche, hay muchos clubs con música en directo como Band of the Wall. Un plan perfecto si se combina, por ejemplo, con una cerveza local como Holt (https://www.joseph-holt.com/).

Otras zonas para pasear y descubrir el pulso de la ciudad

El centro de la ciudad, que fue destruido por una bomba del IRA en 1996, es ahora también una zona comercial para aquellos que gustan del lujo (aunque son las mismas marcas que en cualquier ciudad). Aquí se localiza el Centro Comercial Arndale que viene a ser la antítesis del Northern Quarter, en especial la calle New Cathedral donde están las grandes marcas de lujo internacionales, así como otras firmas británicas. Se trata de una zona nueva, creada tras la bomba del IRA que destruyó gran parte de la ciudad, es un un símbolo del renacer de la ciudad.

Donde hay obreros hay burguesía, y por lo tanto arte. Otras lugares interesantes son la Manchester Gallery, ubicada a pocos metros de la plaza de Picadilly,que ofrece entrada gratuita y una cafetería muy agradable para hacer un descanso y tomar un café.

La biblioteca John Rylands también merece la pena visitarse (https://www.library.manchester.ac.uk/rylands/visit/), y el antiguo Cotton Market Ware House, tiene un teatro muy interesante. Aunque es difícil reunir tanta actividad en una única agenda, la web oficial de turismo de la ciudad ofrece una muy buena selección https://www.visitmanchester.com/things-to-see-and-do/entertainment.

Información útil

▪ Según Travelgenio.com en noviembre hay hoteles de 2 estrellas por 50 euros la noche y hoteles de 4 estrellas (Crown plaza) por menos de 100 euros la noche, ambos en habitación doble.

▪ Los trenes (dos horas y cuarto) desde Londres cuestan unos 100 euros ida y vuelta.

▪ Los paquetes de cigarrillos cuestan 12 dólares la unidad, fumadores lleven su tabaco.

▪ Es necesario adaptador para los enchufes, Inglaterra tiene un formato único.

▪ Reino Unido no forma parte de la zona Schengen, por lo que es necesario chequear en https://www.gov.uk/check-uk-visa las condiciones de entrada para turistas dependiendo del país

Web útiles

https://www.visitmanchester.com

https://www.visitbritain.com

www.travelgenio.com

Antes de partir. Porque el viaje empieza en casa

Peterloo (británica, 2018) sobre unos acontecimientos obreros que ocurrieron en la ciudad y 24 hours party people (británica) considerada de culto por el mundo de la música

The Condition of the Working Class in England de Engels y Cold Water de Gwendoline Riley

YouTube Manchester Travel Guide de Expedia https://www.youtube.com/watch?v=o_TKIM1vUEs (inglés con subtítulos en español)