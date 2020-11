¿A qué países pueden viajar los norteamericanos?

Docenas de países de Europa y Asia siguen estando fuera del alcance de los viajeros estadounidenses mientras el mundo continúa luchando contra la pandemia de COVID-19. Otros países permanecen abiertos, con y sin cuarentena, a los norteamericanos que pueden cumplir con ciertas condiciones.

Muchos, como Albania, son fuera de lo común para la mayoría de los estadounidenses. Otros, como México, son más familiares. Al menos dos de esas naciones, Aruba y Costa Rica, tienen políticas diferentes según el estado del que viaja desde los EEUU.

Lamentablemente, no encontrará a Canadá en la lista. Canadá ha prohibido a la mayoría de los ciudadanos extranjeros, incluidos los ciudadanos estadounidenses, ingresar a su territorio. Hay excepciones para algunos estudiantes y personas con familia canadiense, pero por lo demás, la prohibición de aquellos catalogados como viajes no esenciales es firme.

El otro vecino de Estados Unidos, México, no requiere pruebas ni cuarentena para quienes viajan en avión. Según un pacto que los dos países han estado renovando mensualmente, los viajeros estadounidenses tienen prohibido viajar por tierra a través de la frontera a menos que no sean razones esenciales, pero tal prohibición no se aplica a los que vuelan. Esa gran laguna, por cierto, a menudo no se reconoce en las comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional.

Con respecto a las naciones europeas: si no está familiarizado con el término “países Schengen”, debería estarlo. El término se refiere a 26 naciones de la Unión Europea que están actuando colectivamente cuando se trata de permitir que los viajeros crucen sus fronteras de manera segura sin propagar COVID-19. Muchos han endurecido las restricciones internas en los últimos días con la esperanza de frustrar un nuevo aumento de casos. Los estadounidenses actualmente no pueden ingresar; los residentes de Canadá, Nueva Zelanda y Japón sí pueden. La lista se revisa cada dos semanas.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

En la región de Asia y el Pacífico también hay muchas puertas cerradas. Los turistas estadounidenses no pueden visitar Japón, Vietnam, Tailandia y Filipinas. Lo mismo ocurre con Australia y Nueva Zelanda.

¿Qué debería tomar en cuenta antes de viajar?

Antes de hacer planes para viajar al extranjero, tenga en cuenta que viajar aumenta el riesgo de infección y la posibilidad de que, sin saberlo, pueda transmitir la infección a otras personas, empeorando una catástrofe que ya se ha cobrado 1 millón de vidas. Desde marzo, los funcionarios de salud locales, estatales y nacionales han instado a los estadounidenses a permanecer cerca de casa, preferiblemente dentro de sus vecindarios, y aplazar cualquier viaje no esencial.

El Departamento de Estado de EEUU tiene información detallada, país por país, sobre las condiciones del COVID-19 en el extranjero. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades nacionales tienen información sobre casos y muertes por COVID-19 (con países evaluados en cuatro niveles de riesgo), y la Organización Mundial de la Salud mantiene un tablero actualizado. Otra alternativa es verificar qué países el gobierno británico cree que son seguros para visitar. (A fines de octubre, más de 50 países estaban en esa lista, pero no EEUU).

Los viajeros deben recordar que las restricciones pueden depender no solo del destino sino también de los aeropuertos por los que pasa camino a su destino. Las pruebas de temperatura, los requisitos de máscara y el distanciamiento social son la regla a nivel mundial, no la excepción. Además, si necesita un pasaporte nuevo o renovado, los funcionarios federales dicen que la espera habitual ahora es de 10 a 12 semanas. La agencia tenía una acumulación de procesamiento de más de 923,000 pasaportes al 30 de septiembre.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Finalmente, recuerde que a medida que cambian las tasas de infección y la geopolítica, cambian los requisitos de entrada y los consejos que provee el Departamento de Estado. Consulte los sitios web del Departamento de Estado sobre su destino.

Hasta que se sepa más sobre la reapertura a escala global, a continuación una lista de países que podrían dejarlo entrar, siempre y cuando conozca y respete las reglas.

Países que no requieren cuarentena o prueba de COVID-19

Albania

No necesita una prueba de COVID-19 para ingresar al país, pero puede estar sujeto a exámenes de salud en los aeropuertos y otros puertos de entrada, según la Embajada de los Estados Unidos en Albania. Los vuelos al país se reanudaron el 15 de junio. Tenga en cuenta que no hay vuelos directos a Albania desde los EEUU, lo que significa que tendrá que tomar en cuenta por cuál país pasará y qué restricciones se aplican. Se requieren cubiertas faciales para espacios interiores, incluido el transporte público. Busque más información en el sitio online de la Embajada de los Estados Unidos.

Brasil

Puede volar a Brasil, pero las fronteras terrestres y los puertos permanecen cerrados para los viajeros extranjeros al menos hasta el 23 de octubre, según la Embajada y Consulados de Estados Unidos en Brasil. A partir del 24 de septiembre, aquellos que lleguen en avión deben tener un comprobante de seguro médico para una estadía corta de hasta 90 días. El seguro debe ser válido por el tiempo que esté en el país, con una cobertura mínima de 30,000 reales brasileños, o alrededor de $5,314. Varios estados y regiones requieren cubiertas faciales.

República Dominicana

Puede que le realicen una prueba rápida de COVID-19 y / o un control de temperatura cuando llegue, según informa la Embajada de EEUU. Las pruebas de COVID-19 se realizan a “viajeros seleccionados al azar”. Además, la República Dominicana emitió el 28 de septiembre un toque de queda a nivel nacional que se aplica estrictamente desde las 9 p.m. a las 5 a.m. de lunes a viernes, y de 7 p.m. a 5 a.m. los sábados y domingos.

Kosovo

El país está abierto para todos los viajeros. Los vuelos comerciales están operando en el Aeropuerto Internacional de Pristina, su capital. El país impone toques de queda en comercios como restaurantes desde las 11:30 p.m. a las 5 a.m., según la Embajada de Estados Unidos en Kosovo.

Los turistas estadounidenses que llegan por avión a México no enfrentan requisitos de cuarentena o pruebas de COVID-19. Un acuerdo entre los dos países prohíbe a la mayoría de los estadounidenses cruzar a México por tierra por razones no esenciales. FOTOS CORTESIA DE SECRETARIA DE TURISMO DE CIUDAD DE MEXICO

México

Los turistas estadounidenses que llegan por avión no enfrentan requisitos de cuarentena o pruebas de COVID-19. Un acuerdo entre los dos países prohíbe a la mayoría de los estadounidenses cruzar a México por tierra por razones no esenciales.

Macedonia del Norte

Los estadounidenses pueden ingresar a la República de Macedonia del Norte sin restricciones de COVID-19 o prueba requerida, según la Embajada de Estados Unidos. Los pasajeros que llegan están sujetos a una revisión térmica en el control de pasaportes.

Serbia

Los estadounidenses pueden ingresar al país sin restricciones. Se requieren cubiertas faciales para ubicaciones en interiores y se recomiendan para exteriores.

Tanzania

No hay requisitos de cuarentena. Es posible que los visitantes deban presentar los resultados de la prueba COVID-19 a su llegada.

Turquía

Se permite la entrada a estadounidenses, sin necesidad de una prueba de COVID-19 ni de cuarentena si no presentan síntomas.

Lugares que requieren que presente pruebas de COVID-19

Antigua y Barbados

Los pasajeros que lleguen por avión deben tener prueba de una prueba COVID-19 negativa (reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real) tomada dentro de los siete días antes de sus vuelos.

Aruba

Aruba establece restricciones para los visitantes estadounidenses en función de las tasas de virus en el estado del que proceden. A partir del 24 de septiembre, se instó a los visitantes de California a obtener una prueba COVID-19 de 12 a 72 horas antes del vuelo con destino a Aruba. Sin embargo, hay una segunda opción: realizar una prueba de PCR COVID-19 molecular (hisopado nasal) en el aeropuerto a la llegada y esperar hasta 24 horas para obtener los resultados en la habitación del hotel.

Armenia

La Embajada de los EEUU informa que los estadounidenses pueden ingresar a Armenia por avión y deben “completar cuestionarios de salud y ponerse en cuarentena o autocontrolarse durante 14 días o someterse a una prueba de PCR. Las personas que opten por hacerse una prueba de PCR [COVID-19] y obtengan un resultado negativo pueden quedar exentas de los requisitos de autocuarentena”. El sitio web del gobierno de Armenia tiene más detalles.

Barbados

Los estadounidenses están permitidos, pero como residentes de un país actualmente definido como de alto riesgo para el nuevo coronavirus (a partir del 24 de septiembre), deben pasar una prueba de COVID-19 dentro de las 72 horas antes de la llegada. Luego deben permanecer en alojamientos aprobados y someterse a más pruebas y siete días de seguimiento después de su llegada.

Bermudas

Los visitantes estadounidenses a las Bermudas están autorizados si obtienen un resultado negativo en una prueba de PCR COVID-19 administrada no más de siete días antes de volar a la isla. A su llegada, los visitantes serán examinados nuevamente en el aeropuerto y puestos en cuarentena en sus alojamientos hasta que se obtengan los resultados (por lo general, 24 horas).

Bosnia-Herzegovina

Los estadounidenses pueden visitar Bosnia-Herzegovina si pueden mostrar una prueba de COVID-19 (PCR) negativa que no tenga más de 48 horas desde el momento de la entrada. La agencia de la Policía de Fronteras del país tiene más detalles (pero a menos que hable bosnio, deberá utilizar un software de traducción de idiomas).

Costa Rica

Costa Rica, que está evaluando a los visitantes estadounidenses según del estado que proceden, ha abierto sus fronteras a California. Ya se había abierto a residentes de otros 19 estados. Costa Rica también requiere que los visitantes hayan pasado una prueba COVID-19 menos de 48 horas antes de su viaje al país. Los visitantes también necesitan un seguro médico y un formulario de pase de salud, como se detalla en el sitio web Visit Costa Rica.

Croacia

Desde julio, los estadounidenses pueden visitar Croacia, siempre que puedan mostrar un resultado negativo de una prueba de PCR COVID-19 administrada menos de 48 horas antes de la llegada. Si llega sin resultado de la prueba, se le ordenará permanecer en cuarentena durante siete días y realizar una prueba de PCR. El Ministerio del Interior de Croacia tiene más detalles.

Dominica

Debido a que EEUU se considera un país de origen de alto riesgo, los estadounidenses pueden ingresar a Dominica solo si responden un cuestionario de salud y llevan y envían resultados de la prueba COVID-19 (PCR) que no tengan más de 72 horas. Los estadounidenses también deben someterse a una prueba de diagnóstico rápida de COVID-19 al llegar. Si el resultado es negativo, el visitante puede dirigirse a una instalación de cuarentena o propiedad privada certificada por el gobierno durante al menos cinco días. Después de cinco días en la isla, los visitantes realizan otra prueba de COVID-19 (PCR).

Ecuador

Los estadounidenses pueden ingresar a Ecuador si pueden proporcionar prueba de una prueba de PCR COVID-19 negativa tomada no más de 10 días antes de ingresar al país. Si desea visitar las Islas Galápagos, es posible que deba realizar una segunda prueba dentro de las 96 horas posteriores a la llegada.

Egipto

Los estadounidenses pueden ingresar a Egipto con una prueba de COVID-19 negativa (específicamente una prueba de PCR y / o serología) tomada no más de 96 horas antes de su vuelo (los niños menores de 6 años están exentos). Debe mostrar una copia impresa de la prueba; No se aceptarán resultados digitales. Debe mostrar prueba de seguro médico cuando llegue. Además, existen exámenes médicos en los aeropuertos y puertos.

Polinesia francesa

Los estadounidenses pueden ingresar con una prueba, pero se aplican reglas estrictas. La región, que incluye Tahití, proporciona una lista de pruebas de RT-PCR aprobadas y no aprobadas, que deben realizarse dentro de los tres días posteriores a la fecha de salida. Además, debe ingresar los resultados en una plataforma electrónica. Durante su estancia en Tahití, debe realizar la prueba cuatro días después de su llegada. Las discotecas y clubes nocturnos están cerrados, no se permiten reuniones de más de 10 personas y se aplican reglas estrictas a los restaurantes y bares. Debes usar una mascarilla o enfrentarte a una multa rígida.

Granada

Cualquier persona de 5 años o más debe tener una prueba de PCR negativa dentro de los siete días de viaje. Los visitantes deben tener una reserva en los alojamientos aprobados y deben tomar una prueba de PCR el cuarto día de su visita para poder ingresar a la comunidad. Además, los visitantes tendrán que dar negativo antes de que se les autorice a salir.

Honduras

Los estadounidenses pueden viajar a Honduras. Necesitará una PCR o una prueba rápida para ingresar al país, y puede esperar procedimientos de detección médica en el aeropuerto y los puertos. Se permiten compras y otras actividades en días alternos, según el último dígito de su número de pasaporte de EEUU.

Jamaica

Los estadounidenses de 12 años o más deben someterse a una prueba de COVID-19 (PCR) que haya sido aprobada por funcionarios de salud específicos (no se aceptarán kits de autoprueba ni de antígenos). Debe tomar el examen menos de 10 días antes de viajar a Jamaica y solicitar ingresar al país (las solicitudes se aceptan hasta cinco días, pero no más tarde de dos días, antes de su salida). Encuentre actualizaciones en VisitJamaica.com.

Kenia

Los estadounidenses pueden ingresar con una prueba COVID-19 negativa (PCR y / o serología) tomada dentro de las 96 horas posteriores a su llegada al país. Además, su temperatura debe estar por debajo de los 99.5 grados y debe completar un formulario de salud. Encuentre actualizaciones en el sitio de la Embajada de los Estados Unidos y en la Embajada de Kenia en Washington, D.C.

Las Maldivas

Todos los turistas deben presentar una prueba de COVID-19 (específicamente una PCR o prueba de ácido nucleico) que demuestre que usted es negativo para el nuevo coronavirus. Debe tomarse a más tardar 72 horas antes de su salida. (Los bebés menores de un año están exentos). También debe completar y presentar un formulario de declaración de salud dentro de las 24 horas posteriores a su salida y someterse a un control de temperatura cuando llegue. Además, los viajeros deben tener una reserva confirmada en un hotel o resort. Consulte el Ministerio de Turismo de la República de Maldivas para obtener actualizaciones.

Montenegro

Los estadounidenses pueden ingresar con una prueba de PCR negativa o una nueva prueba de anticuerpos contra el coronavirus que cumpla con ciertos estándares de salud. Las pruebas deben realizarse a más tardar 72 horas antes de su llegada (los niños menores de 5 años están exentos). Ojo: dentro de los 15 días antes de su llegada, no puede haberse detenido ni haber viajado a través de países cuyos residentes están prohibidos en Montenegro. Encuentre más información en la Embajada de los Estados Unidos en Montenegro.

Panamá

Panamá está abierta a visitantes de todos los países a partir del 12 de octubre. Los viajeros que ingresen deben presentar una prueba de antígeno o PCR COVID-19 negativa tomada no más de 48 horas antes de la llegada. Hay un portal en línea que deberá utilizar para transferir la información. El sitio web de turismo explica cómo funciona; más información en la Embajada de los Estados Unidos.

Perú

Los pasajeros que vuelan a Perú deben mostrar resultados negativos de una prueba COVID de menos de 72 horas. Más información en la Embajada de Estados Unidos en Perú. Machu Picchu reabrió a aproximadamente un 30% de su capacidad el 1 de noviembre.

Ruanda

Debe presentar una prueba de COVID-19 (PCR) negativa tomada no más de 120 horas antes de su vuelo inicial. Debe llevar una copia impresa de los resultados negativos de su prueba durante su estadía en Ruanda, según la Embajada de los Estados Unidos. Cuando llegue, lo llevarán a un hotel para que lo pongan en cuarentena y lo examinen nuevamente (los costos correrán por su cuenta). Los viajeros deben permanecer en cuarentena hasta que reciban una prueba negativa, lo que debería demorar aproximadamente 24 horas. Además, debe completar un formulario de localización de pasajeros con detalles de su viaje en el país, resultados de pruebas, etc.

St. Barts

St. Barts requiere que los estadounidenses mayores de 12 años presenten los resultados de una prueba de COVID-19 (PCR) negativa tomada dentro de las 72 horas posteriores a su llegada. También debe dar una declaración de que no tiene síntomas y que no ha estado en contacto con nadie que los haya tenido en los últimos 14 días. También se puede solicitar a los viajeros que realicen una segunda prueba, según el tiempo que permanezcan. Espere ser examinado cuando llegue. Se requieren máscaras en el aeropuerto y otros lugares interiores.

St. Kitts y Nevis

Los estadounidenses deben completar un formulario de inscripción y enviar una prueba de PCR negativa realizada 72 horas antes de la llegada. Luego, los visitantes estarán confinados a seis hoteles aprobados durante su visita por hasta siete días. Después de eso, si pasa una segunda prueba de PCR (a un costo de $100), es posible que se le permita reservar algunas excursiones y acceder a otras áreas. Los visitantes también deben descargar una aplicación móvil de rastreo de contactos y someterse a un cuestionario de control de temperatura / salud cuando llegue. Además, espere someterse a un examen de salud en el aeropuerto, que incluye un control de temperatura y un cuestionario de salud.

Santa Lucía

Los estadounidenses deben tener una prueba de COVID-19 (PCR) negativa realizada no más de siete días antes de llegar a Santa Lucía. Además, los pasajeros mayores de 18 años deben registrarse y proporcionar información personal al menos tres días antes de su llegada. Espere también controles de temperatura. Pero el factor más limitante: debe hacer una reserva en un centro turístico certificado por COVID-19, donde debe permanecer durante todas sus vacaciones (a menos que se transfiera a otra propiedad de cuarentena COVID-19). Obtenga más información en el sitio web del país.

San Maarten

El lado holandés de la isla que se comparte con Francia requiere que los viajeros presenten una solicitud en línea con la Autorización electrónica de salud antes de llegar, que incluye una prueba COVID-19 negativa (rt-PCR) dentro de las 120 horas posteriores a su llegada al país (niños de 10 años o menores están exentos). Es posible que deba realizarse otra prueba, según el destino de salida.

St. Vincent y las Granadinas

Los estadounidenses pueden viajar a este destino del este del Caribe, pero requiere algo de trabajo. Primero, los pasajeros que lleguen por avión deben tener una prueba COVID-19 negativa tomada no menos de cinco días antes de la llegada. Luego, se le vuelve a realizar la prueba cuando aterriza y debe permanecer en cuarentena durante cinco días en un hotel aprobado (que ya ha reservado y pagado). A continuación, se le vuelve a hacer la prueba a intervalos durante su estancia. También tendrá que controlar su temperatura durante 14 días e informar a las autoridades locales si tiene fiebre.

Turks y Caicos

Los estadounidenses deberán solicitar una autorización previa, que requiere una prueba COVID-19 (PCR) negativa dentro de los cinco días de la salida, prueba de seguro, un cuestionario de detección de salud en línea y otros detalles. Los niños menores de 10 años están exentos de la prueba. Tenga en cuenta que no se aceptarán pruebas de antígenos y anticuerpos. El sitio web de turismo de Turks & Caicos lo guía a través del proceso.

Emiratos Árabes Unidos

En los Emiratos (que incluyen Abu Dhabi y Dubai), todos los viajeros deben presentar un resultado negativo de la prueba de PCR COVID-19 dentro de las 96 horas posteriores a su salida. (Los niños menores de 12 años y aquellos con discapacidades pueden estar exentos). Después de la llegada, los requisitos pueden incluir otra prueba de PCR COVID-19 y una cuarentena de 14 días en un hotel o dirección privada adecuada. La Embajada de los Estados Unidos también informa que los viajeros en Abu Dhabi deben usar un brazalete GPS durante 14 días.

Cuarentena obligatoria

China

Los viajeros serán examinados a su llegada y estarán sujetos a una cuarentena de 14 días en “una instalación u hotel seleccionado por el gobierno por su cuenta, sin control sobre las comodidades”, dice el sitio web de la Embajada de los Estados Unidos. Además, es posible que deba utilizar aplicaciones de seguimiento de ubicación en sus teléfonos para poder visitar algunas empresas.

Reino Unido

Los viajeros a Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte (que se separan de la Unión Europea) deben presentar los datos de viaje y contacto en línea antes de salir de casa. También deberá ponerse en cuarentena para ingresar a Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte (marque cada área, ya que pueden tener requisitos ligeramente diferentes.