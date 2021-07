Ya sea para un staycation con el perro o una escapada romántica, este lugar es una gran opción

The Goodland se prepara para estrenar una piscina.

Viajar con nuestra mascota se convirtió en un efecto secundario de la pandemia 2020, cuando los staycations y viajes en auto dominaron cualquier semblanza de tiempo de esparcimiento. Pero ha sido una tendencia que hemos conservado aún post vacunas y ‘reaperturas’. Nuestro Miami Sato es un miembro de la familia y muy bien portado. En nuestra selección de hotel su comodidad y el trato que recibe es igual de importante que el nuestro. Digamos que no nos conformamos con que Mombacho sea tolerado, queremos que sea apreciado y apapachado.

El hotel facilita camas y recipientes para los bebés peludos así como meriendas. Yined Ramírez Hendrix

Por eso nos complace tanto que Hoteles Kimpton continúen expandiendo su presencia en Florida (los staycations continúan como la orden del día). Esta cadena hotelera ultra chic no se limita a renovar estructuras antiguas en lugares céntricos con opciones de entretenimiento y actividades a pocos pasos, Kimpton es reconocido por su increíble política de admitir mascotas sin cobrar extra. Y sin importar su raza o tamaño.

El más reciente hotel de la cadena en Fort Lauderdale es una joya Art Deco con excelente ubicación entre la playa y el Canal Intracostero que estrenó el pasado abril. The Goodland le dio un nuevo aire a la edificación de 1951 que acogió The Escape Hotel, el primer resort en abrir sus puertas todo el año en el estado. El hotel boutique consiste en dos niveles y tres edificios que recuerdan a edificaciones de apartamentos de antaño con anchos pasillos y piso terrazo. La decoración es mayormente de colores y texturas naturales con acentos brillantes. Las habitaciones cuentan con detalles del medio siglo retro como réplicas de bocinas y mini congeladores.

Las habitaciones cuentan con detalles del medio siglo retro como réplicas de bocinas y mini congeladores. Cortesía/Kimpton Goodland Hotel

The Goodland se prepara para estrenar una piscina y restaurante en los altos de la torre de edificio de unidades residenciales este otoño, las vistas desde ahí no tienen precio.

Las mascotas

Entonces decidiste ir de paseo con tu mascota, pero ¿y ahora qué? No solo el hotel facilita camas y recipientes para los bebés peludos, sino meriendas y muchas cosquillas de parte del personal. Mientras que no son recibidos en las áreas de restaurante –por orden estatal– ellos pueden ir a prácticamente cualquier sitio. La hospedería incluye un listado de sugerencias de lugares que admiten mascotas, tiendas específicas y parques. Pero una larga caminata al amanecer por A1A es una manera de familiarizarse con el área y ejercitar a tu perrito.

Servicios y comodidades

The Goodland ofrece clases de yoga a diario en su patio interior y dos sillas de playa por habitación. Juguetes para la playa y boogie boards están disponibles, al igual que bicicletas para explorar las tiendas y comercios cercanos. Además de estación de café y té en la mañana, Kimpton se distingue por su ‘hora social’ donde se sirve vino gratuito en las tardes y promueve el compartir entre el personal y otros huéspedes. El hotel ostenta una ubicación ideal ya que está lo suficientemente cerca de la playa y los lugares de entretenimiento, pero lo suficiente alejado para relax en paz.

Los amplios accesos entre los edificios están llenos de verde y brisa. La piscina tiene gran encanto y los sábados cuenta con DJ y ni hablar de la barra The Good Bar.

Botanic at The Goodland es el restaurante insignia y ofrece una gama de sabores con influencias caribeñas y latinas. Cortesía/Kimpton Goodland Hotel

Restaurante

Botanic at The Goodland es el restaurante insignia y ofrece una gama de sabores con influencias caribeñas y latinas. El chef Rashaad Abdool ha creado un menú inspirado en ingredientes de temporada locales, la mayoría pensados para compartir. El ceviche se distingue como entrada y la ensalada de maíz al estilo ‘calle’ es infaltable, al igual que los sliders de atún. La hamburguesa se ha convertido en uno de los platillos más populares, pero es un pecado no probar el pargo o el pollo rotizado. El gnocchi de ricota también es considerado un favorito. Y no se puede dejar pasar por alto los deliciosos cocteles que ha inspirados en los sabores del trópico.

Sliders de atún creación del chef Rashaad Abdool del restaurante Botanic. Cortesía/Kimpton Goodland Hotel

El restaurante ofrece desayuno y cuenta con un área exterior. The Good Bar ofrece un menú de almuerzo con opciones ligeras, pero sabrosas como tacos, ensaladas y sándwiches.

Ya sea un staycation con el perro o una escapada romántica, Kimpton The Goodland es una gran opción. La marca también recién renovó The Surfcomber en el corazón de South Beach, que tan solo su restaurante The Social Club merece una visita.

Kimpton The Goodland Hotel, 2900 Riomar St, Fort Lauderdale, FL 33304