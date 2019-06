En mi show que transmito por Facebook Live los miércoles toqué el tema de las segundas oportunidades y una de mis seguidoras contó que después de 9 meses de noviazgo terminó con su novio debido a los celos excesivos e infundados de su pareja y juró a toda su familia, amigos y a sí misma que jamás volvería con él. Sin embargo, cuando el hombre regresó arrepentido y le pidió una oportunidad para demostrar que podía cambiar, ella le creyó y regresó con él. Esta vez el romance duró 1 mes y volvieron a terminar por la misma razón: ¡celos! Pero ahora el hombre dice que hasta terapia de pareja quiere ir para resolver su problema porque él la ama y está dispuesto a hacer lo que sea para reconquistarla. Entonces, ahora ella me pregunta: ¿María será que la tercera es la vencida, debo de darle la última oportunidad?





Para mí ese dicho no tiene validez yo considero que “la segunda es la vencida”. Todo el mundo merece una primera oportunidad como hizo ella la primera vez. Pero cuando alguien no cumple o te decepciona en dos ocasiones o más, ten por seguro que su comportamiento se repetirá una y otra vez.

Me atrevo a decir que en algún momento te has preguntado si debes darle una segunda o tercera oportunidad a una ex pareja. Y seguramente accediste a volver, bien sea por conveniencia, por amor o por lástima. Pero lamentablemente, aunque deseaste con toda el alma que la relación funcionara, los mismos problemas volvieron a surgir. Y para colmo, la misma razón por la que se dejaron al principio, es la misma por la que finalmente se volvieron a dejar.

En el momento que te encuentres con el dilema: ¿le doy una segunda oportunidad?, pregúntate si la última vez acabaron por alguna de la siguientes cinco razones. Si una de ellas fue la causa del rompimiento, no pierdas tu tiempo en dar otra oportunidad.

1. No eras una prioridad en su vida. Había algo más importante que tú.

2. Celos excesivos e infundados.

3. Abuso físico, verbal o emocional.

4. Tu pareja sufría de un vicio.

5. Te fue infiel.

A todos los que han tratado de salvar una relación repetidamente, les digo: ¡No pierdas tu tiempo y energía, no va a funcionar!

Sintoniza todos los miércoles “María Marín Live” por Facebook Live 7:00pm EST (4:00pm PST) enciende tus notificaciones de “video en vivo”.https://www.facebook.com/MariaMarinOnline