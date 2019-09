APRENDE A NEGOCIAR: “Pide Más, Y Obtendrás Más” María Marín: Cuando comencé mi carrera me dedicaba a enseñar el “Arte de negociar” a ejecutivos y empresarios, y descubrí que las personas que piden más, siempre obtienen más. Up Next × SHARE COPY LINK María Marín: Cuando comencé mi carrera me dedicaba a enseñar el “Arte de negociar” a ejecutivos y empresarios, y descubrí que las personas que piden más, siempre obtienen más.

Cuando comencé mi carrera me dedicaba a enseñar el “Arte de negociar” a ejecutivos y empresarios, y descubrí que las personas que piden más, siempre obtienen más. No importaba si pedían un mejor salario, un mejor descuento, o una mejor posición. Ese principio aplica tanto en los negocios como en las relaciones personales.

Por ejemplo, si tu marido nunca te ayuda con el trabajo de la casa, pero hoy tu estás cansada y deseas que esta noche sea él quien lave los platos y limpie la cocina, no se te ocurra pedirle únicamente eso. Aplica la regla #1 en la negociación: “Pide más... y obtendrás más”.

En esta negociación exige mucho más de lo que en realidad quieres obtener, dile a tu amorcito: “Mañana sábado tienes que levantarte a las 6:30 de la mañana para cortar el césped, pasar la aspiradora, lavar los dos autos y llevar los niños a la práctica de fútbol. Luego en la tarde pasa por casa de mami y llévala de compras y a cenar”.

Te aseguro que tu pareja dirá indignado, “¿!Qué¡? ¿Estas loca?”, A lo cual debes responder con dulzura, “Mi vida, si no quieres hacer todo eso mañana, esta noche lava los platos por favor”, y sin duda responderá deprisa: “¿¡dónde está la esponja y el jabón!?”. Tu pareja quedará complacido porque piensa que tuvo que hacer mucho menos de lo que pedías, sin saber que todo fue un truco sicológico.

En la vida y en los negocios las personas siempre darán menos de lo que pides, así que siempre pide más de lo que quieres. Tienes que cambiar la mentalidad de “¿para que pedir más, si no lo voy a conseguir?”. La razón por la cual una mujer no alcanza más éxitos, es porque no se atreve ha exigir más y se conforma con muy poco. Eleva tus expectativas, ten aspiraciones altas. De ahora en adelante aplica la regla dorada en negociación, “Pide más... y obtendrás más”.

