Los 3 tipos de hombres más fáciles de enamorar

No es un secreto que la mayoría de los hombres le huyen al compromiso. Cuando ellos sospechan o “huelen” que una mujer quiere una relación seria, corren en dirección opuesta, especialmente si acaban de conocerla.

Sin embargo existen tres tipos de hombres que son una presa fácil para cualquier mujer que busque una relación formal. Estos caballeros que voy a mencionar tienen algo en común, y es que los tres se sienten muy solos.

El primero es el viudo. Las estadísticas muestran que la mayoría de los hombres que pierden a su esposa, se vuelven a casar o emparejar antes de que la difunta cumpla dos años de muerta. Cuando un hombre termina su matrimonio y fue únicamente por la muerte de su mujer, generalmente desea volver a vivir la felicidad que gozaba en su matrimonio. Este tipo de hombre le encanta estar casado y es un gran partido. Si no me crees, pregúntale a mi segunda mamá Myriam, quien se casó con mi papá dos años después de la muerte de mi madre Nydia. Mi padre la trata como una reina y ella me trata a mi como una princesita.

El segundo hombre que puede rendirse fácilmente a los pies de una mujer es el que se acaba de mudar a una nueva ciudad o país. Cuando un hombre, por razones de trabajo o familia, tiene que dejar atrás su hogar y amistades, se siente nostálgico y solo. Y si acabando de llegar a su nuevo entorno conoce a una chica que lo haga sentirse acompañado, sin duda quedará flechado.

El tercer hombre que es muy facilito de enamorar es aquel que apenas está comenzando “online dating”. Cuando un hombre empieza en las citas en línea, va a esos primeros encuentros con la ilusión y esperanza de conocer a una mujer maravillosa. Por eso, si una chica juega bien tus cartas con este hombre y cuando lo conoce se muestra divertida, interesante y segura, sin duda él querrá conquistarla. ¡Ojo! fíjate en su perfil y si un hombre lleva mucho tiempo en un portal de citas, no pierdas tu tiempo porque está ahí para jugar y no para formalizar. Pero si notas que lleva menos de un mes, ponte lista porque puedes hacer que se enamore de ti.

