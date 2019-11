Siempre atraigo al hombre equivocado

“A mí sólo se me pegan los buenos para nada”. Cuántas veces hemos escuchado a una mujer quejarse de que siempre se le acerca el mismo tipo de hombre que, por lo general, es alguien que ni la mamá lo quisiera devuelta en casa. Si después de una relación que no te llenaba, caíste nuevamente con alguien similar seguramente te preguntaste ¿Cómo es posible que alguien como yo, tropiece una y otra vez con la misma piedra? Y para rematar, seguramente tienes mucho que ofrecer y podrías fácilmente encontrar una pareja maravillosa.

Si siempre atraes al hombre equivocado o crees que eres un imán, bien sea, para un controlador, maltratador, tacaño, inmaduro, o aquel que “no tiene dónde caerse muerto”, es porque sin darte cuenta estás repitiendo patrones e inseguridades vividas en tu infancia. Por ejemplo, si la relación de tus padres era sana y amorosa te inclinarás a buscar una relación similar a la de ellos. Pero, si tu papá era conflictivo y celaba a tu mamá hasta con el cartero, y ella con tal de mantener la “fiesta en paz”se dejaba pisotear como un tapete, tú elegirás inconscientemente una relación en la que asumas uno de estos dos roles, ya que esa fue tu escuelita para aprender del amor y de lo qué era una relación de pareja.

Sin embargo, te tengo buenas noticias puedes modificar este patrón repetitivo comenzando por dejar de sentirte frustrada por tus decisiones erradas y continuar por reconocer cuáles son los comportamientos que no vas a permitir nunca más, es decir aquellas actitudes que no son negociables para ti. Por ejemplo, en mi caso no aceptaría estar con un hombre que sea malgeniado, celoso, infiel ni tacaño y quien me muestre cualquier indicio de estas conductas, sale de mi vida inmediatamente. Así que haz tu lista de aquellas cosas que no son negociables para ti y una vez estés clara, te garantizo que no volverás a tropezar con la misma piedra.

Sintoniza todos los miércoles “María Marín Live” por Facebook Live 8:00pm EST (5:00pm PST) enciende tus notificaciones de “video en vivo”.https://www.facebook.com/MariaMarinOnline