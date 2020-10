“El que no llora, no mama” dice un sabio refrán que usamos frecuentemente con alguien que no se atreve a pedir lo que desea. Una de las habilidades más importante de un buen negociador es que no tiene miedo a pedir. Sabiendo esto, dime ¿Te consideras un buen negociador o te conformas con lo que te ofrecen? Te voy a dar 3 reglas para que aprendas a negociar y obtener lo que deseas en tu vida:

1. Pide más y obtendrás más. Un ejemplo es cuando quieras pedir un descuento, siempre pide más de lo que quieres obtener, porque la gente siempre te dará menos de los que pides. ¡Así que no tengas miedo a pedir más!

2. Ten expectativas altas. antes de empezar cualquier negociación, ten la mentalidad de que vas a obtener lo que quieres. Muchos estudios sobre el arte de negociar comprueban que existe una enorme correlación entre tu nivel de expectativas y los resultados que obtienes; quien espera poco obtiene poco y quien espera mucho, ¡obtiene un montón!

3. Insiste. Independientemente de lo que vayas a pedir, bien sea un mejor salario, un descuento o, quieres pedirle a tu pareja que deje el cigarro, cuando recibas un “No”, no te des por vencido y vuelve a insistir, solo que esta vez haz una lista de todos lo beneficios que la otra persona va a recibir si acepta tu petición.

Por años he enseñado técnicas, tácticas y estrategias de negociación, incluso, en una de mis conferencias explico las 7 principales reglas en el arte de negociar, y entre todas, la regla de oro dice: “Pide más, espera más y obtendrás más” esta regla aplica no solo en los negocios, sino que en la vida y en el amor también. La próxima vez que te de miedo a pedir lo que mereces, recuerda estas palabras del experto y pionero en estudios de negociación, Dr. Chester Karrass que dijo: “En la vida como en los negocios, tu no obtienes lo que mereces, sino lo que negocias”.

