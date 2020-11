¡Esto es solo para mujeres!

Leer más

Más allá de ser detallista, cariñosa y buena amante con tu pareja, hay algo que muchas mujeres desconocen sobre los hombres para poder mantener una relación saludable. Me refiero a ciertas expresiones que jamás deberías decir porque sin darte cuenta puedes herir su ego hasta llegar al punto de destruir la relación. Échale un vistazo a las tres expresiones que jamás deben salir de tu boca:

1. No halagues a otro frente a él: Tu hombre quiere ser lo máximo para ti y necesita sentir que no hay nadie como él ante tus ojos. Su obsesión por querer ser el héroe en tu vida llega al extremo de molestarle cualquier comentario que pueda insinuar que hay otro hombre más guapo, más inteligente, más exitoso o más talentoso que él, pues en su mente él escucha: “No te respeto, así que no me importa hablar de otros hombres frente a ti”.