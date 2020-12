¿Tú tan buena y sigues solita?

Llegan las fiestas y con ellas el terror de las solteras a responder las indiscretas preguntas: “¿y el novio?”, “¿Por qué todavía soltera? Preguntas como éstas pueden ser frustrantes y desanimarte, incluso arruinar tu Navidad pero no te preocupes porque te voy a dar dos maneras de responder inteligentemente y salir airosa de esa reunión:

Cuando llegues a la celebración y alguien cuestione tu soltería dile con mucha elegancia y seguridad “Yo elijo estar sola” y luego agregas con humor y una gran sonrisa “Porque no he encontrado a nadie que se merezca este cuerpecito”. Al tú responder en este tono, la otra persona no le quedará más opción que reírse de tu jocoso comentario. Además recuerda que tomarse la vida con humor te ayuda a adaptarte mejor a los ambientes hostiles.

Otra manera creativa de responder a la indiscreta pregunta es usar tus logros como defensa y distracción. Por ejemplo: ¿Y tú no piensas casarte y tener hijos? A lo que vas a responder con un tono relajado: “Estoy tan ocupada en este momento que no tengo tiempo para una relación” y sin pausa agrega tu logro personal o profesional, ejemplo: “Por cierto, te enteraste que me subieron de puesto?” “Por cierto, supiste que estoy haciendo una maestría?” “Por cierto, cambié mi auto ya lo viste?”

Como puedes notar, respondiendo con astucia existe la posibilidad de que esa incómoda situación no acabe contigo. Y por el contrario logres salir como una reina de la “temida” reunión familiar.

Y para los que acostumbran a hacer esta clase de preguntas, tengan en cuenta que el día que el soltero de la familia consiga pareja él mismo se encargará de contárselo a todos, así que no es necesario tu interrogatorio en estas fechas especiales. Y por un momento ponte en sus zapatos, es como si a ti te preguntarán “Cuéntame ¿cuánto tienes en el banco?”; “Te veo con unas libritas de más ¿ya lo notaste?”; “Te veo más envejecido ¿qué te pasó?”. Este tipo de preguntas no son la manera adecuada de hacer un acercamiento amigable con nadie, así que repite conmigo: “No debo meterme en lo que no me interesa”. Y si es para preguntar estas barbaridades, déjame decirte que calladito te ves más bonito.

