¿Qué tienen en común tus panties y tus mascarillas?

Durante este año las mascarillas, tapabocas o cubrebocas se han convertido en el accesorio más usado por todo el mundo para protegernos del temido Covid-19, pero ¿saben qué me he dado cuenta? Que esta pieza tiene bastante en común con la ropa interior de la mujer y hoy te voy a compartir mis 5 razones para que de ahora en adelante trates tus mascarillas igual que tus panties.

1. Cuando usas tus panties me imagino que siempre están limpios y oliendo rico, ¿verdad? Pues lo mismo debes hacer con tu mascarilla, no puedes ponerte una mascarilla sucia ni vieja. Es más, Imagina por un momento usar los mismos panties por tres días seguidos, aterrador ¿no? Ya me imagino la cara que estás haciendo, así que tampoco lo puedes hacer con tu mascarilla, recuerda cambiártela todos los días.

2. ¿Cuando estas en público te tocas y acomodas tus panties? Espero que no, así que tampoco hagas esto con tu mascarilla. Una vez te la pongas deja de estar arreglándotela y tocándola, porque si tocas una superficie infectada y después tocas tu mascarilla, te puedes contagiar y más en esta época cómo esta la pandemia.

3. ¿Alguna vez le has pedido prestados los panties a una amiga? ¡Claro que no! pues esto tampoco se te ocurra hacerlo con tu mascarilla, ni la prestes ni la pidas prestada, esta es una pieza de uso personal y no se comparte.

4. Si tienes en tu armario panties viejos, rotos y gastados corre a botarlos porque ya cumplieron su ciclo, y lo mismo se supone que hagas con tus mascarillas. Mantenlas en perfectas condiciones para que así realmente te protejan.

5. ¿Sales de tu casa sin panties? espero que no, aunque algunas prefieren omitirlos cando usan un vestido apretado para que no se les marque, pero ¡cuidado! Si llega un viento y queda al descubierto y vulnerable, igualmente sucede con las mascarillas, no salgas de tu casa sin ella porque no sabes qué se te puede entrar por ahí.

Parece chistoso pero tus panties y tus mascarilas son las piezas de tu armario que requieren el mismo cuidado y protección porque ambas te protegen de infecciones en lugares donde solo ellas pueden cubrir bien.

