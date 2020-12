Con el corazón roto le sigo amando

Dicen que el tiempo cura todas las penas, pero cuando se trata de una ruptura amorosa parecería que el reloj se paró, cada lugar, canción, comida y hasta olor te recuerdan a esa persona. Por más que intentas pasar la página, tienes un huracán de emociones que realmente no sabes cómo manejar. Y es que de un momento a otro, todas esas promesas que te habían hecho llegaron a su fin.

Seguramente todas en algún momento de la vida hemos pasado por esta dolorosa experiencia, pero no todas la asimilamos de igual manera porque depende de qué tan preparada emocionalmente estés para enfrentar estas situaciones en tu vida. Es más, si eres una de las que no ha podido olvidar piensa esto: es increíble como alguien puede romper tu corazón y sin embargo, sigues amándole con cada uno de sus pedacitos… Aun tendiendo tu corazón hecho trizas no sabes cómo sacarlo de ahí.

Quisiera darte una fórmula para que lo olvides pero no existe, porque para todas el duelo es diferente. Lo que sí está claro es que para seguir adelante ¡tienes que sanar tu alma ya! Y lamento decirte que la etapa inicial de este proceso es aceptar que tu relación acabó para siempre y dejar las ilusiones a un lado. Es normal si te enojas y buscas culpables porque necesitas justificar el por qué de tu dolor. Pero finalmente entenderás que fue lo mejor que te pudo pasar, porque la vida es tan perfecta que te aleja de las personas que ya no vibran igual que tú, que te estancan y que no tienen para ofrecer lo mismo que ofreces tú.

Te recomiendo que poco a poco realices cambios significativos. Sal de recuerdos materiales que te vinculen a esa relación; retoma viejos hábitos y hobbies que son importantes para ti; contacta viejas amistades, y recuerda que solamente tú tienes el poder de pegar nuevamente cada uno de los pedacitos de tu corazón. Confía en que un verdadero amor llegará a tu vida. Ten en cuenta que no hay que temerle al amor sino a aquellas personas que no saben cómo amar.

