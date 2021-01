La felicidad cuesta 5 dólares

Leer más

El año 2020 es digno de lastima. ¡Pobrecito! Que muchos insultos ha recibido. Todo el mundo se queja, lo critica y habla mal de él. La gran mayoría asegura que ha sido el peor año que han vivido. Y tú ¿qué opinas? ¿Eres de los que le echa tierra y quieres enterrarlo ya?

Realmente hemos sido injustos con el 2020 porque, aun con esta inesperada y caótica situación que estamos viviendo, cada uno de nosotros hemos obtenido algo muy valioso. Reflexiona por un momento y te darás cuenta que esta pandemia te ha traído algo que te ha beneficiado muchísimo, bien sea una profunda enseñanza, una gran oportunidad o una bendición inesperada. No te conozco pero me atrevo apostar 1 millón de dólares a que tú no eres la excepción y sin duda has logrado algo este año, cumplido un gran deseo o aprendido algo tan valioso que no tiene precio.