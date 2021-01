¿Me pongo o no la vacuna contra el Covid-19?

Todos estamos recibiendo videos, audios y mensajes por WhatsApp de por qué no debemos ponernos la vacuna y en todos lados escuchamos de teorías conspiradorativas. Pensé: ¿me pongo o no la vacuna? ¡Qué dilema! Les confieso que me sentía confundida y con miedo. También pensé en el número de muertes y las secuelas que está dejando este virus. Por eso decidí consultarlo con alguien en quién de verdad confío y realmente es una fuente fidedigna sobre el Covid-19, y es el Doctor Juan Rivera, quien es mi médico de cabecera desde hace años.

Tras escuchar su punto médico y teniendo en cuenta que soy diabética tipo 1, es decir, si me infecto con este virus, corro un riesgo más alto de morir que el resto de la población, y si a esto le sumo que soy sobreviviente de cáncer, no tengo un cuadro muy alentador.

Es por eso que basado en mi historial médico y situación personal, decidí que no voy a jugar a la ruleta rusa con mi vida y en cuanto pueda ponerme la vacuna lo haré llena de fe con la convicción de que tomé la decisión correcta.

Esto no quiere decir que quiero influir en tu decisión, lo que si quiero recomendarte es que independiente de la decisión que tomes, la tomes basada en tu intuición y desde el corazón con la fe de que tomaste la decisión correcta.

