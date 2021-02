Despierta los 5 sentidos de tu pareja en la intimidad

Leer más

Todos estamos recibiendo videos, audios y mensajes por WhatsApp de por qué no debemos ponernos la vacuna y en todos lados escuchamos de teorías conspiradorativas. Pensé: ¿me pongo o no la vacuna? ¡Qué dilema! Les confieso que me sentía confundida y con miedo. También pensé en el número de muertes y las secuelas que está dejando este virus. Por eso decidí consultarlo con alguien en quién de verdad confío y realmente es una fuente fidedigna sobre el Covid-19, y es el Doctor Juan Rivera, quien es mi médico de cabecera desde hace años.

Tras escuchar su punto médico y teniendo en cuenta que soy diabética tipo 1, es decir, si me infecto con este virus, corro un riesgo más alto de morir que el resto de la población, y si a esto le sumo que soy sobreviviente de cáncer, no tengo un cuadro muy alentador.