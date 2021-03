¿Sabes lo que necesitas para lograr el éxito? No puedes tirar la toalla

Cuando me preguntan ¿Cuál es la clave de tu éxito profesional? Se que muchos piensan que mi respuesta es una de las siguientes: “trabajar duro”, “amar lo que haces”, “confiar en ti”, “no rendirte”, “excelencia”, “disciplina” “perseverancia” por mencionar algunas. Es cierto que todo lo antes mencionado es clave para alcanzar cualquier logro. Sin embargo, la clave del éxito para mi es la PACIENCIA. Como dice el refrán: “La paciencia y el tiempo hacen más que la fuerza o la pasión”.

Cuando comencé mi carrera pensé que me tomaría un año lograr mi sueño de ser una reconocida motivadora. ¡Qué equivocada estaba! Después de 20 años de carrera y muchos sacrificios doy testimonio de que ningún logro llega rápido ni fácil, y cuando crees que finalmente estás llegando a tu meta sucede algo inesperado que hace retrceder todo lo que has adelantado.

Recuerdo cuando tuve que enfrentar el cáncer. En aquel momento perdí mi trabajo, mis ahorros y mis senos; pero en vez de rendirme, gracias a Dios tuve paciencia. A pesar de todo el tiempo que me llevó recuperar mi salud y fuerzas, continué persiguiendo mis sueños y logré emprender mi exitoso show digital ‘María Marín Live’ el cual me ha ayudado a crear una comunidad de más de 10 millones de seguidores en las redes sociales.

Solo alcanzan el éxito profesional aquellos que reconocen que su ardua labor jamás es en vano. Por eso no puedes tirar la toalla, porque cuando siembras siempre vas a cosechar, tal vez no ves el fruto donde sembraste la semilla pero sin duda que germinará en grande donde menos lo esperas, porque es imposible sembrar y no cosechar. Cualquiera que sea la meta o sueño en el que estás trabajando, se paciente y no te rindas. Lo imposible no existe, solo toma tiempo conseguirlo.

