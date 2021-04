Opinión: Ya me vacuné cuenta María Marín

¿Quiere ponerse la vacuna de Pfizer o la de Johnson and Johnson? Me preguntó un hombre uniformado, lo miré sorprendida, me llevé las manos a la cabeza, abrí los ojos más grande que dos huevos fritos y exclamé desesperada: ¿No sé, qué hago? Y con palabras contundentes me respondió: “Usted es quien decide y hágalo rápido porque hay mucha gente esperando”. Esta fue la escena inesperada que viví hace varios días cuando fui a ponerme la vacuna contra el Covid.

Generalmente no te preguntan qué vacuna deseas pues cuando llegas al lugar tienen un lote con determinadas vacunas ya sea la Pfizer, Moderna o Johnson and Johnson pero en medio de la “presión” exclamé: “la de Johnson and Johnson” y me pusieron un brazalete naranja, que era el color que ponían a quienes elegían esta vacuna. Caminé hasta llegar a un punto en el que otro uniformado decía en voz alta “Los de Pfizer tomen el camino a la derecha y los de Johnson and Johnson a la izquierda” al verme en frente a esos dos caminos paré y pensé aterrada: “¿Habré tomado la decisión correcta?” “¿Será que la vacuna de Pfizer es mejor?” Y, en mi pánico, me hice a un lado para llamar a mi doctor y preguntarle, pero no me contestó, así que en ese momento, me armé de valor, levanté el brazo, mire el brazalete naranja en mi muñeca y me dije: “María por alguna razón elegiste instintivamente el brazalete de Johnson and Johnson así que no cambies de manera de pensar y confía en tu intuición”. Entonces procedí a ponerme la vacuna de Johnson and Johnson. Apenas salí del lugar recibí la llamada de mi doctor Juan Rivera y cuando le conté cuál vacuna me puse y la incertidumbre que viví para elegirla, me dijo “María las tres vacunas son muy buenas, así que tomaste la decisión correcta y lo bueno es que te tocó solo un pinchazo”.

La próxima vez que tomes una decisión importante, bien sea cuál vacuna ponerte o a qué ciudad mudarte, recuerda que en la vida cuando tomamos decisiones significativas siempre dudamos si hicimos lo correcto, pero en vez de dudar debemos tener fe de que estamos en el camino correcto.

