Opinión: ¡Me la va a pagar!

¿Quiere ponerse la vacuna de Pfizer o la de Johnson and Johnson? Me preguntó un hombre uniformado, lo miré sorprendida, me llevé las manos a la cabeza, abrí los ojos más grande que dos huevos fritos y exclamé desesperada: ¿No sé, qué hago? Y con palabras contundentes me respondió: “Usted es quien decide y hágalo rápido porque hay mucha gente esperando”. Esta fue la escena inesperada que viví hace varios días cuando fui a ponerme la vacuna contra el Covid.

