Opinión: María Marín te cuenta cómo llegar a 95 años lúcida y bella

Este fin de semana vinieron mis papás a visitarme desde Puerto Rico, así que aproveché e hice una reunión con un par de amigos cercanos que no veíamos hace tiempo. La invitada estrella de la noche fue Gilda García, a quien le decimos Mima de cariño, y es la mamá de una de mis mejores amigas. Mima entró caminando derechita, sin ayuda de un bastón, con su pelo blanco elegantemente recogido, maquillaje impecable y su atuendo rojo y negro muy bien combinado. En la mano traía un obsequio para mi mamá; un cuadrito hecho a mano con una imagen de plantitas disecadas. Y para mi asombro lo hizo ella misma y sin usar lentes, pues a su edad tiene vista 20/20.

Después de saludarla, le pregunté ¿Mima, qué quieres tomar? y respondió: ¡De todo menos consejos! A todos nos sacó las carcajadas. Así es ella, jocosa y con una lucidez impresionante.

Lo más sorprendente de la noche fue cuando Mima, quien estaba sentada a mi lado en la mesa del comedor, me tomó de la mano y preguntó: ¿Me acompañas?, pensé que ella deseaba ir al baño, pero lo que quería era que la acompañara a bailar. Sin duda causó sensación en la “pista de baile”, no por dar vueltas y maromas sino por la actitud alegre y sus pasitos que iban al ritmo de la música con mucho sabor.

Finalmente, cuando la fiesta se acabó me pregunté “¿Cuál será el secreto de Mima para estar tan bien a los 95 años?, ” y aunque no le he preguntado a ella, me atrevo a apostar que la principal razón que la tiene tan llena de vida es que a su edad mantiene su mente ocupada; hace manualidades, pinta, toca instrumentos musicales como el timple y la huesera, además juega dominó y hasta ha sido campeona de torneos para personas de la tercera edad. ¡Ah! y aquí va lo mejor, cuando socializa siempre se toma una copita de vino. Entonces, si quieres llegar a los 95 años, haz como Mima que siempre se mantiene positiva y muy activa.

