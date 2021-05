María Marín: ‘Ni una más, ni una menos’: no más feminicidios

Uno de los crímenes más macabros y horrendos de la historia de Puerto Rico ocurrió hace días cuando un boxeador profesional asesinó a su novia embarazada. Alegadamente, él no deseaba que ese hijo naciera, así que secuestró a la futura madre, la noqueó hasta dejarla inconsciente, le inyectó drogas, ató su cuerpo a unos bloques y la lanzó por un puente para que se ahogara y se hundiera en la laguna; pero encima de todo eso, le disparó desde el puente… El mismo Félix Verdejo que llenó de gloria a Puerto Rico desde varios cuadriláteros, sorprendentemente lo llenó de luto, consternación y mucha rabia.

Conocido como “El Diamante’’, Félix Verdejo se entregó a a las autoridades y un juez federal ordenó que permanezca detenido sin fianza después de que se encontrara el cadáver de Keishla Marlen Rodríguez Ortiz en una laguna en San Juan, Puerto Rico. Bebeto Matthews Foto: AP

Un coraje nacional que se convirtió en “la gota que desbordó la copa” para que todo un país se uniera a poner un alto a los casos de violencia doméstica y feminicidio que siguen creciendo en la Isla y alrededor del mundo. Por más de una semana, cientos salieron a la calle a crear conciencia del problema social y con el lema “Ni una más, ni una menos”, pidieron que la trágica muerte Keishla Rodríguez sea el último caso de una mujer asesinada a manos de su pareja.

Además, exigieron a las autoridades mano dura para quienes amenazan a una fémina. Pero salir a la calle y pedirle a los hombres que respeten a sus parejas no es suficiente para frenar la ola de maltratos y asesinatos de mujeres. Está demostrado que un hombre celoso, machista y abusivo, no se forma de la noche a la mañana, como tampoco puede dejar de ser un maltratante de un día para otro. Así que, decirle a esos hombres “basta ya” no es suficiente.

Es más acertado comenzar porque hagamos campañas donde “se bombardee” a las mujeres con información de cómo identificar a un abusador y escapar de su lado, antes de que la relación se convierta en una de maltrato físico o emocional, y en el peor de los casos acabe con su vida, como sucedió con la hermosa y dulce Keishla. Ojalá, que cada persona que supo de su trágica historia, jamás olvide su legado: “Ni una más, ni una menos”.

