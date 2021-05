María Marín te cuenta los cinco secretos que desconoces al subir a un avión

La turbulencia no es tan peligrosa: Tan pronto empieza a temblar todo y escuches al capitán decir que mantengan los cinturones abrochados, no pienses que vas a morir trágicamente, mejor mira la cara de los asistentes de vuelo. Si ellos están tranquilos, significa que es una turbulencia más. De ser algo grave, el capitán llamaría a las azafatas y sus rostros serían preocupantes.

El agua no es limpia: Y no me refiero al líquido del inodoro; esa agua del lavamanos no es como la que sale por el grifo de tu casa. Así que, si vas a cepillar tus dientes o lavarte las manos, lleva una botellita de agua contigo al baño.