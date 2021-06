Opinión, María Marín te cuenta cómo desarrollar constancia para lograr tus metas

En un “abrir y cerrar de ojos” llegamos a la mitad del 2021 y si te pones a pensar en todas las metas que te trazaste en enero pasado, seguramente reconocerás que la mayoría de esas resoluciones están en el olvido. Y es que, año tras año pareces estar decidido a perder peso, iniciar tu propio negocio, minimizar tus deudas, cambiar de trabajo o salir de una relación. Sin embargo, sea cual sea tu meta, pasa “algo” que te desvía de tu propósito. Independientemente de lo que haya ocurrido “ese algo” se llama falta de constancia.

Y es que, planificar un proyecto es fácil y más aún cuando estás bien ilusionado y las ganas de lograrlo son muchas, sin embargo mantenerse en un proceso donde aparecen complicaciones, decepciones y se cierran puertas es otra cosa. La constancia se define como la voluntad inquebrantable y continua en la determinación de hacer una cosa. En otras palabras, conseguir algo “contra viento y marea”. Pero, ¿por dónde empezar?

▪ Comienza por algo pequeño: Si no has sido capaz de hacer tu cama todas las mañanas, de ejercitarte o de cuidar de tus plantas continuamente como has deseado hacer, ¿cómo vas a lograr un negocio? Comienza por una meta sencilla y cuando la logres, pasa a otros proyectos pequeños que prueben tu capacidad de constancia. Ningún triunfador llega a la cima del éxito sin antes lograr pequeñas victorias. Además, olvídate de esa lista kilométrica que haces cada Año Nuevo; trabaja en un propósito a la vez.

▪ Divide el proceso en etapas: Es más sencillo completar pequeñas etapas que tratar un periodo largo y abrumador, con el cual te darás por vencido. Si deseas empezar dieta o aprender inglés, qué tal si sólo le dedicas un día de la semana y luego añades días gradualmente.

▪ Cree que lo mereces: Sin darse cuenta, hay muchos que no creen ser merecedores de lo que desean y terminan saboteando sus planes. Mientras más creas en ti, más fuerte será tu constancia.

Aún queda medio año para finalizar el 2021, te aseguro que si aprendes a desarrollar constancia con una pequeña meta, el 2022 te sorprenderá encaminado hacia grandes proyectos.

