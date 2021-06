María Marín: ¿Podrías vivir un “divorcio de canas”?

La primera vez que oí “divorcio de canas”, me imaginé la cabeza de alguien completamente blanquita tras haber sufrido una fuerte ruptura matrimonial. Y aunque un divorcio puede sacar varias canas, ojeras y hasta úlceras estomacales, en este caso, el color del cabello de los ex esposos no tiene nada que ver con el significado real de esta frase. Este es un concepto viejo para los terapistas matrimoniales, pero desconocido para muchos hasta que recientemente, el multimillonario Bill Gates y su esposa Melinda anunciaron el fin de su matrimonio después de 27 años.

“Es un divorcio de canas”, es lo que decía repetidamente la prensa para explicar la sorpresiva ruptura. Originalmente este concepto se utilizaba para quienes que se divorciaban después de 40 años de matrimonio, pero hoy día se usa también para quienes rompen después de 20 años. Desde 1990 los divorcios después de vivir juntos 30 años o más se han disparado en un 300 por ciento en Estados Unidos. Y cabe aclarar que en los “divorcios de canas”, muy pocas veces la infidelidad o la violencia doméstica son los motivos.

Causas para un “divorcio de canas”

▪ Durante los años matrimoniales permanecen juntos para darle estabilidad emocional y económica a los hijos. Pero una vez los niños crecen y se van de la casa, la pareja se da cuenta que el amor “se congeló” y que ya no comparten gustos ni metas. Por ejemplo, en el caso de los Gates, estos hicieron público el divorcio una vez la hija más pequeña cumplió los 18 años y se graduó de “High school”.

▪ Un día uno de los dos se mira frente al espejo y dice: “La vida se ha ido volando y no voy a posponer más las cosas que siempre he deseado hacer”. Y es que quisieran viajar, planificar actividades diferentes, emprender nuevas aventuras y hasta volverse a enamorar.

▪ Generalmente en uno de los dos, se esfuma el deseo sexual.

Si te identificas con alguna de estas causas, te invito a meditar en el tiempo que le dedicas a tu pareja y así prevenir un divorcio de canas. Nunca es tarde para salvar todos los años que han pasado juntos.

