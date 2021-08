Vacunarse da miedo y no hacerlo también

Una enfermera administra la vacuna Pfizer COVID-19 en una clínica móvil el 16 de julio de 2021 en Los Ángeles. FREDERIC J. BROWN / AFP/Getty Images / TNS

Sentir que recuperábamos poco a poco “la normalidad” de nuestro día a día parecía ser lo más delicioso que ha pasado en lo que va del 2021; luego de pasar un 2020 encerrados y preguntándonos cuándo volveríamos a viajar, a reunirnos con amigos y a poder abrazarnos.

Y justo cuando empezábamos a disfrutar de todo eso y a caminar sonrientes por la calle sin llevar puesta una incómoda mascarilla, nos levantamos con la noticia de que en vez de ir venciendo la pandemia, “vamos hacia atrás como el cangrejo”. Los contagios y hospitalizaciones por COVID-19 están rompiendo récords.

Al momento que escribo esta columna, Estados Unidos sobrepasa los 35 millones de casos y mi estado, de la Florida, es el nuevo epicentro de Coronavirus. Más que nunca, la comunidad médica trata de convencer a aquellos que aún “le huyen al pinchazo”. Y mientras muchos se empeñan en echar culpas, no juzgo a la mitad de la población que se niega a vacunarse, pues lo desconocido causa miedo y ansiedad. Con tantos estudios y rumores que salen todos los días en las redes sociales es “para volverse loco”.

A unos le preocupa que afecte la fertilidad, a otras que se atrase la menstruación, unos piensan que la pandemia es una conspiración, mientras a la gran mayoría le inquieta que aún ninguna vacuna haya sido aprobada por la FDA (Federación de drogas y alimentos). Cuando me vacuné hace meses, lo pensé mil veces; también me preocupaban “los efectos ocultos” a corto y largo plazo, pero confíe en la ciencia.

Y es que, da miedo vacunarse, pero da más terror morir completamente sólo en una sala de cuidado intensivo. Si aún no te has vacunado por una razón u otra, respeto tu decisión. Pero si estás indeciso, basándome en el testimonio de quienes han estado graves por no haberse vacunado, te recomiendo reflexionar en la siguiente situación y hacerte una pregunta. Piensa por un momento que en el peor de los casos, tuvieran que hospitalizarte y entubarte a causa del COVID-19. En medio de la fatiga y la desesperación por fallecer sólo; ¿Te arrepentirías por no haberte vacunado? La respuesta te guiará a tomar la decisión que dicte tu corazón.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Para más motivación sígueme en: Facebook: https://www.facebook.com/MariaMarinOnline, Instagram: @mariamarinmotivation, https://www.instagram.com/mariamarinmotivation/