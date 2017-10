El entrenador de los Dolphins afirma que no pueden ganar si dejan golpear a su quarterback

El entrenador de los Dolphins Adam Gase responsabilizó a la ofensiva el lunes por la caída 20-0 del equipo de Miami contra los Saints de Nueva Orleans, el domingo en el estadio Wembley en Londres.

Gase no quiso dar nombres y señaló que los problemas en el ataque de los Dolphins espera corregirlos para el partido contra los Titans de Tennessee, del próximo domingo (1 p.m.) en el Hard Rock Stadium.

“La defensa y los equipos especiales respondieron y mantuvieron al equipo en el partido hasta donde pudieron”, explicó el estratega. “En la ofensiva, los jugadores tienen que hacer lo que han practicado. Deben tener más cuidado en los detalles, pues sino eso es lo que nos pone en situaciones adversas y no podemos completar el trabajo”.

El entrenador señaló que si la ofensiva realiza el trabajo para el que han sido preparados estarán bien, pero si los jugadores ejecutan mal las acciones obtendrán los mismos resultados que en las dos últimas semanas. Añadió que es muy simple corregir los errores y solo necesitan ejecutar lo que le piden los entrenadores.

El último domingo de septiembre, los Dolphins cayeron 20-6 contra los Jets de Nueva York también con una ofensiva inoperante.

Gase afirmó que la protección al quarterback Jay Cutler es uno de los aspectos clave que hay que mejorar.

“Si lo protegemos y le damos un segundo para que pase el ovoide estaremos bien”, afirmó el entrenador. “Si el QB es golpeado de principio a fin no importa a quien ponga en ese puesto. Tenemos que hacer un mejor trabajo en la protección. Cutler tiene que mejorar en su movimiento con los pies, pero él sabe dónde poner el ovoide. Debemos mejorar en la protección, no podemos dejar que le den golpe tras golpe y esperar que permanezca en pie. Eso no va a ocurrir”.

Mientras, el wide receiver Kenny Stills dejó en claro la decepción de la ofensiva de los Dolphins y al mismo tiempo ratificó su confianza en Cutler.

“Tenemos que poner puntos en la pizarra y es muy frustrante no ayudar al equipo a ganar”, manifestó Stills. “Respecto a Cutler creemos en él, sabemos lo que es capaz de hacer. Nada que se diga nos va a desunir. Tenemos toneladas de confianza en nuestro equipo. Esta semana vamos a practicar, corregir los errores, ejecutar nuestro plan y conseguir la victoria el domingo”.

En el lado positivo quedó el domingo el acertado debut en la NFL del notavo cornerback Cordrea Tankersley, quien según Gase se ganó el puesto de titular.

“Fue una gran experiencia mi debut”, dijo Tankersley. “Hubiese deseado una victoria, pero me consuelo con el hecho de haber puesto los pies en la cancha y jugar”.