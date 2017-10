Abogado: investigación sobre accidente de José Fernández estuvo llena de fallas

La investigación de la Comisión para la Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre de la Florida (FWC) sobre el accidente de bote donde el año pasado perecieron el lanzador de los Marlins de Miami José Fernández y dos amigos, fue “un lamentable trabajo repleto de errores, afimaciones erróneas, especulación e incorrecto razonamiento”, según un mordaz documento que presentó en la corte el abogado de la familia de Fernández.

More Videos 0:56 Amigos y familiares recuerdan a José Fernández en el aniversario de su muerte Pause 0:35 Un par de delincuentes roban a mano armada una tienda en Hollywood 0:20 Lo que los estadounidenses oyeron durante los ataques sónicos en Cuba 2:10 Libra: Walter Mercado y sus predicciones para 2017 0:27 Gobernadora chavista busca votos a punta de golpes en ring de boxeo 1:03 Demanda a León Medical Center por operación que provocó pérdida de la vista 2:10 Virgo: Walter Mercado y sus predicciones para 2017 2:10 Leo: Walter Mercado y sus predicciones para 2017 2:09 Terremoto destruye edificios en la Ciudad de México 4:32 Eminem reaparece para advertir que Trump es racista y provocará un holocausto Video Link copy Embed Code copy

Facebook

Twitter

Email

Sacan del agua al bote donde murió José Fernández Las autoridades remolcaron el domingo por la tarde el bote de 30 pies donde iba el fallecido pelotero de los Miami Marlins, José Fernández, en Miami Beach. Sacan del agua al bote donde murió José Fernández Las autoridades remolcaron el domingo por la tarde el bote de 30 pies donde iba el fallecido pelotero de los Miami Marlins, José Fernández, en Miami Beach. Video: Patrick Farrell (editado Hector Gabino) The Miami Herald

El documento que entregó en el tribunal el abogado de Tampa Ralph Fernández –sin vínculos con el lanzador, pero al que consideraba un hijo– es la respuesta a una petición que presentaron los familares de los dos amigos de José que murieron con él y donde reclaman daños punitivos.

En la demanda que presentaron en febrero, las familias de Emilio Macías y Eduardo Rivero se basaron en las conclusiones de la pesquisa hechas por la FWC, entre ellas de que era Fernández quien conducía la lancha rápida la noche de la tragedia con un nivel de alcohol en la sangre tres veces más alto que el límite y que tenía cocaína en el sistema sanguíneo. Las familias buscan millones.

El reporte de la FWC menciona también que es muy probable que el bote fuera a 65 millas por hora (mph) en una oscuridad casi total cuando tuvo lugar el aparatoso accidente cerca de Miami Beach el 25 de septiembre de 2016.

En su respuesta de esta semana, Ralph Fernández señaló que hay muchos fallos en el reporte investigativo de la FWC y expuso algunas de las más de 30 “áreas de preocupación”.

Entre ellas están: ninguna foto ni video mostró dónde los rescatistas recuperaron los cadáveres de los tres amigos; el Departamento de Medicina Forense de Miami-Dade no siguió los procedimientos y realizó las autopsias a los muertos sin estar presentes investigadores de la FWC; la FWC no investigó de inmediato el sitio donde el bote se estrelló, sino que permitió que fuera remolcado a un muelle con el mar picado, lo que compromete cualquier evidencia potencial; varios videos que captaron el bote en marcha no pudieron utilizarse pero, según el documento de Ralph Fernández, la FWC no los amplió electrónicamente y la información de una llamada hecha con el celular de José Fernández poco antes del accidente se ignoró.

More Videos 0:56 Amigos y familiares recuerdan a José Fernández en el aniversario de su muerte Pause 0:35 Un par de delincuentes roban a mano armada una tienda en Hollywood 0:20 Lo que los estadounidenses oyeron durante los ataques sónicos en Cuba 2:10 Libra: Walter Mercado y sus predicciones para 2017 0:27 Gobernadora chavista busca votos a punta de golpes en ring de boxeo 1:03 Demanda a León Medical Center por operación que provocó pérdida de la vista 2:10 Virgo: Walter Mercado y sus predicciones para 2017 2:10 Leo: Walter Mercado y sus predicciones para 2017 2:09 Terremoto destruye edificios en la Ciudad de México 4:32 Eminem reaparece para advertir que Trump es racista y provocará un holocausto Video Link copy Embed Code copy

Facebook

Twitter

Email

Amigos y familiares recuerdan a José Fernández en el aniversario de su muerte Amigos y familiares del lanzador de los Marlins de Miami, José Fernández. volvieron al lugar del accidente la mañana del lunes, 25 de septiembre, para recordar al pelotero cubano cuando se cumple el primer año de su trágica muerte. Amigos y familiares recuerdan a José Fernández en el aniversario de su muerte Amigos y familiares del lanzador de los Marlins de Miami, José Fernández. volvieron al lugar del accidente la mañana del lunes, 25 de septiembre, para recordar al pelotero cubano cuando se cumple el primer año de su trágica muerte. José A. Iglesias el Nuevo Herald

El informe de Ralph Fernández también menciona que la afirmación de la FWC de que la estrella de los Marlins era quien estaba al timón del barco vino de una llamada anónima que se recibió en una línea de emergencia.

“No tenemos la menor idea de quién llamó”, dijo el abogado. “Quizás fue un desamparado fanfarroneando. La FWC no nos ha querido decir quién fue”.

De igual modo, Ralph Fernández alude a los videos de vigilancia de American Social, el club del río Miami donde el lanzador bebió sus últimos tragos antes de dirigirse a la lancha, que tal vez muestren algo de interés que podría exonerar al pelotero cubano.

De haber evaluado apropiadamente los videos, escribió Ralph Fernández, los investigadores habrían probablemente reevaluado sus conclusiones.

“Es difícil comprender cómo una investigación de semejante importancia pudo haber conducido a un reporte de tan pobre calidad”, dijo Ralph Fernández el miércoles por la mañana.

Susan Smith, portavoz de la FWC, no devolvió una llamada que se le hizo ni un correo electrónico que se le envió para que comentara al respecto.