El Real Madrid está sopesando vender Cristiano Ronaldo

No se asombre. No es un bulo. Tampoco algo inmediato, pero este 5 de febrero Cristiano Ronaldo cumplirá 33 años y aunque el portugués es otro de los que está rompiendo la curva de decrecimiento, es un hecho que ya se acerca su declive y su marcha.

El dios Cronos no perdona y más tarde que temprano irá perdiendo velocidad, su cuerpo comenzará a desobedecer a la cabeza, su cuenta goleadora bajará y tendrá que echar mano de su astucia para suplir algunas carencias hasta el adiós definitivo.

Es ley de vida, por mucho que se cuide, por mucho que visite el gimnasio, por más voluntad que ponga solo logrará retrasar su salida para tomar rumbo a una liga menos exigente antes de retirarse del fútbol.

No se pierda ninguna historia local. Inscribase para obtener acceso digital ilimitado a nuestro sitio web, aplicaciones moviles y el periodico digital. Suscribase ahora

El Madrid hace rato lo sabe y por eso ya está preparando su plan de relevo. Sabe que, a menos que se traiga a Leo Messi, nadie podrá sustituirle, aun así está sopesando su futura venta.

Como todo equipo grande el Madrid ha sobrevivido a todas las marchas de otros grandes jugadores y esta no será la excepción y en su puesto comienzan a sonar algunos nombres propios.

Se habla de Neymar y aunque a Florentino Pérez se lo han desaconsejado, sigue siendo el elegido por el presidente. El brasileño de 25 años es uno de los favoritos para suceder en el trono a Messi y Cristiano y los blancos están dispuestos a hacer un esfuerzo para llevárselo.

Gareth Bale pareció en su día ser el hombre ideal, pero ha perdido mucha fuerza por sus continuas lesiones, su falta de liderazgo, y hasta mostrando una cierta torpeza.

Eden Hazard es otro de los candidatos. El belga de 26 años es sin duda uno de los mejores y lo quiere Zinedine Zidane, por lo que su llegada sigue latente.

Marco Asencio parece el más indicado, sobre todo por su precio y su proyección. A sus 21 años tiene velocidad, regate, pase, buen disparo y sobre todo mucho fútbol en sus botas.

Le falta la madurez que brida los años y ese aire de protagonista quien le sobra al portugués, pero una vez que se asiente en el puesto, todo eso vendrá de golpe.

Cristiano tiene contrato con el Real Madrid hasta el 2021, de cumplirlo terminaría con 36 años, y dos años al nivel de Messi compitiendo por el Balón de Oro.

Su sueldo está por debajo del de Neymar y Messi, pero sumado a sus contratos de publicidad gracias a sus triunfos con el Madrid, lo convierte por cuarto año consecutivo en el futbolista que más dinero ha ganado anualmente con $93 millones, según la revista Forbes.

En España hay quien dice que está descontento con su salario y que si no se lo mejoran se va, no por dinero sino por orgullo. Pero el Madrid no está dispuesto a ceder y si apareciese algún equipo dispuesto a pagar una gran suma podrían adelantar su marcha.

Su cláusula es de $1000 millones y por menos de $300 dudo que lo vendan, así que es lo normal sería que se quede al menos un par de años más coleccionando títulos y dinero, sabiendo que el Madrid sigue preparando su relevo.

Si usted es mmadridista no se preocupe y disfrute lo que le queda, porque no es eterno.

Y no se asombre si cuando se retire su destino final sea Miami Beckham United. No diga después que no se lo advertí.