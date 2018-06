Aleks Syntek: comentario sobre el reguetón fue 'broma', pero aún así es 'tiranía musical'

En febrero Aleks Syntek lanzó un tuit muy crítico sobre el reguetón, que indignó a algunos seguidores del género y le dio voz a muchos de sus detractores.

El cantante, productor y compositor mexicano dijo en sus redes sociales: “Con qué música crees que alguien se envalentonaría para ir a secuestrarte o violar a una persona: Emmanuel, Syntek o Farruco o Bad Bunny. El problema de la música de ahora es que es de delincuentes, piensalo!”

Más de 300 personas compartieron el tuit, 1,400 le dieron "Like" y 823 comentaron. Se armó la polémica y en el camino se perdió el objetivo fundamental del cantante.

"No soy una mala persona, sino un padre de familia preocupado", dijo a el Nuevo Herald.

Syntek, de 48 años, que desde los comienzos de su carrera ha preferido las letras con sustancia y la música arriesgada, sostiene un argumento contundente sobre el reguetón: simplemente es aburrido.

Con 10 discos en su haber y múltiples premios que incluyen el mayor reconomiento del cine mexicano, el Ariel, por la banda sonora de la exitosa película Sexo, pudor y lágrimas, Syntek tiene municiones para dar una opinión musical.

Si ya la mitad del mundo se aburría de tanto reguetón y la otra no paraba de bailarlo, al menos la polémica está dando frutos. Quizás la música se beneficie, o como dice un amigo que no soporta este ritmo: "Ya debe estar a punto de nacer otro Beethoven".

Un comentario tuyo en las redes sociales sobre el reguetón generó cierta polémica. Ahora, con mas espacio, ¿cuál es tu opinión sobre este género?

Aquel comentario desafortunado pasó hace casi un año y fue una broma en un programa de internet de corte solo para adultos y que maneja un lenguaje muy abierto. Yo intentaba explicar que me parecía algo primitivo el contenido tan sexual, y ocupé la frase: “que viene de los simios”. Sin embargo, pedí disculpas al día siguiente y acepté que no fue políticamente correcto.

¿Hay algún intérprete o tema de la música urbana que salvarías?

Es un género que no me atrae, pero hasta ahora no he escuchado alguien que realmente me emocione en dicha propuesta musical. Tego Calderón es un caso especial pues me gusta mucho su instinto musical. Pero casi todos los exponentes me suenan igual, el mismo efecto en la voz, letras y melodías muy similares.

Como músico, ¿cómo explicas la explosión de este género?

Es una moda que encajona todo en un mismo ritmo, por eso no me agrada, por su falta de variedad, pero a la vez su contagiosa cadencia hace que todo suene fácilmente atractivo. Eso ha dado pie a muchos exponentes que no tienen una aspiración artística sino motivaciones económicas, ya que la mayor parte de sus letras alagan la ambición del “sexo, poder y dinero” de manera directa y evidente.

Prácticamente, a cualquier música se le puede poner ese ritmo, hasta la Quinta sinfonía de Beethoven. Al aplicarlo automáticamente estará sonando en todos los clubes En los años 80 todos los artistas se distinguían por tener identidades muy diferentes y muy únicas, casi nadie se parecía a nadie en todos sentidos. Prince, Peter Gabriel, Michael Jackson, Flans, Caifanes, Mecano, Soda Stereo eran propuestas de muchísima imaginación y letras estilizadas y poéticas, llenas de metáforas y nivel intelectual.

Lo ideal es que hubiera espacio para todo tipo de música. Desgraciadamente, en México el género urbano se ha convertido en una tiranía musical y he escuchado a varios artistas y productores confesar que no les agrada el género, pero que lo tienen que grabar para obtener atención y estar en la radio. Lo han reconocido incluso en entrevistas públicas.

Has dicho que tu postura sobre el reguetón también viene dada porque eres padre. ¿Cuál es tu visión para educar a los hijos y por qué consideras que el reguetón puede ser perjudical?

Insisto, no he mencionado un género musical en especial. Nosotros hablamos de proteger a los menores de edad de contenido obsceno y misógino de todo entretenimiento (películas, revistas, música etc) en lugares públicos. Pueden acceder a la nueva página que han construido papás y damas profesionistas preocupados como yo, en la que recolectarán firmas para que se regule esto: http://www.nomisoginia.com

¿Qué musica escuchas hoy? ¿Cuál es tu década favorita y por qué?

Todos mis fans saben que soy amante de la década del 80 y el new wave. Hoy día me encantan grupos anglosajones como Fitz & the Tantrums, The Killers, y en español Lucas & the Woods o Bomba Estéreo, por su frescura e inteligencia musical y su contenido de buen gusto en letras y arreglos musicales.

¿Por qué rumbo llevas tu carrera musical en la actualidad? ¿Preparas algún disco?

Aún continúo la gira Trasatlántico de mi más reciente álbum, que ha sido un gran éxito, disco de oro y cercano al platino He visitado países como España, Estados Unidos, Guatemala y, próximamente, Colombia, Perú, Chile y Argentina.

El próximo año celebraré mis 30 años de carrera artística con una película documental anecdótica que llevará un soundtrack de temas inéditos y un libro también de cómo se realizó este interesante projecto llamado “L8gends” y será en inglés para un público universal, no solamente latino.