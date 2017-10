Camila Cabello estrena video "Havana" rindiendo tributo a las telenovelas

La cantante cubano estadounidense Camila Cabello estrenó el martes el video musical de su segundo sencillo, “Havana”, donde rinde tributo al género de la telenovela.

El video musical pertenece a su álbum debut en solitario, “The Hurting. The Healing. The Loving”, y muestra a Cabello como una adolescente aficionada a las telenovelas románticas que tras acudir al cine se inmiscuye en una película protagonizada por ella misma, que comparte el mismo tema de su sencillo.

El videoclip, en el que Cabello comparte protagonismo con el rapero Young Thug y con los actores latinos Lele Pons y LeJuan James, rinde tributo a la cultura y tradiciones del país caribeño.

Estos detalles se reflejan en el decorado de la casa de Cabello, que vive con su hermana Bella (Lele Pons) y su abuela (LeJuan James), en la vestimenta y en los bailes que realiza la artista en medio de lo que simula ser un bar cubano, donde Cabello, quien se imagina como la principal actriz del film, protagoniza una historia de amor.

La historia, según indican los últimos instantes del video, va “dedicada a todos los soñadores” y fue dirigido por el director Dave Meyers, conocido también por estar al frente de los videoclips de Kendrick Lamar, Jennifer López, Rihanna, Pink y Ariana Grande, entre otros artistas.

El video de “Havana”, la canción que subió del puesto 26 al 20 esta semana en la lista de los Hot 100 de la revista Billboard, ya logró en unas cuantas horas casi dos millones y medio de vistas en la plataforma YouTube.

La cantante, exintegrante del popular grupo musical Fifth Harmony, lanzó “Havana” en agosto, tema que junto a “OMG” con Quavo y “I have questions” forman los sencillos de su álbum debut en solitario “The Hurting. The Healing. The Loving”, que se presentará a finales de este año o a principios de 2018.

Cabello, de 20 años y nacida en La Habana, abandonó en diciembre pasado la banda juvenil Fifth Harmony, grupo musical que salió del programa televisivo “X Factor” y con la que había logrado éxito mundial gracias a sus dos discos, “Reflection” y “7/27”, y canciones como “Worth It” y “Work From Home”.