‘Game of Thrones’, un final de hielo y fuego

Una imagen proporcionada por HBO del episodio de "Game of Thrones" transmitido el 6 de agosto de 2017. Los fans de "Game of Thrones" viven bajo amenaza de información filtrada. No sólo corren el riesgo de saber algunos datos de la trama sin ver los capítulos, ahora pueden encontrar capítulos enteros filtrados por hackers que atacan HBO y una de sus series más famosas. Sin embargo los seguidores de "GOT" insisten en mantener puro su seguimiento a la temporada. HBO via AP)