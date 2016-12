Jeff Harwell, cuidador del parque Out of Africa Wildlife Park en Arizona, se pegó el susto de su vida cuando estaba dándole una charla a una audiencia. "Es importante no mostrar miedo cuando se juega con leones", dijo Harwell, pero momentos después deja escapar un alarido cuando sin querer se abre la reja y uno de los leones se le acerca. Algunas personas en las redes sociales creen que la secuencia de eventos es falsa y que el entrenador lo hizo como una broma.