Así es como Alicia Keys y Andrea Bocelli ayudan a vender condominios en Miami

En el programa estaba la versión de Mendez de una nueva canción llamada "Right Now" ("Ahora mismo"), la cual es además la canción tema de una campaña de anuncios de video lanzada el lunes titulada "Most Amenities in the World" ("La mayor cantidad de comodidades de todo el mundo").

Never miss a local story.

Sign up today for unlimited digital access to our website, apps, the digital newspaper and more!.