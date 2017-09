Con los mercados vacíos, Cuba espera al destructivo Irma.

Tras devastar la isla de Barbados, el huracán Irma continúa acercándose a Cuba con vientos sostenidos de más de 295 km/hora. En la isla se ha desatado la ansiedad por comprar alimentos, velas y materiales para reforzar puertas o ventanas pero el desabastecimiento crónico de las últimas semanas se agrava ante el aumento de la demanda.

“Llevo toda la mañana caminando para conseguir leche en polvo para mi hermana que está enferma pero me dicen que desde hace semanas no hay”, se queja Rosalia, residente en la habanera barriada de Los Sitios. A pesar de las dificultades para encontrar comida, la mujer se siente afortunada: “Al menos mi casa no se está cayendo”.

En Baracoa, una de las ciudades que más temor siente ante la cercanía de un nuevo huracán porque todavía no ha logrado recuperarse del anterior, la gente salió a la calle en busca de alimentos que no necesiten refrigeración y soporten el azote de la humedad, pero encontraron muy poco que comprar.

“No hay galletas, ni leche en polvo, tampoco están vendiendo velas y las panaderías amanecieron con colas larguísimas”, lamenta vía telefónica Humberto López, un residente en la localidad cuya casa perdió el techo por el huracán Matthew y no quiere “ni imaginar que ese monstruo venga para aquí”.

Tras el inicio de la crisis económica en Venezuela la economía cubana se ha resentido. Este año el gobierno de Raúl Castro anunció el recorte de $1,500 millones en importaciones en el primer semestre, con una afectación directa al mercado minorista.

A pesar del incremento de las remesas y el turismo, la economía cubana depende en gran medida de los contratos firmados con Caracas que suministra unos 60,000 barriles de petróleo diarios a cambio de miles de especialistas cubanos acampados en su territorio.

Las autoridades cubanas han declarado la fase de alerta ciclónica en el centro y oriente del país, el paso que antecede a la alarma ciclónica, justo cuando el ciclón comienza a azotar. En lo que va de siglo, Cuba ha enfrentado unos 15 ciclones con pérdidas superiores a los $26 millones , según cifras oficiales.

En el mercado de 3ra y 7ta, al oeste de la capital cubana, todavía no ha aumentado significativamente el número de clientes pero las neveras solo tenian —hasta el miércoles— porciones de pollo, perros calientes y algunos pocos paquetes de picadillos. Los más precavidos son en su mayoría dueños de negocios privados que quieren evitar quedarse sin abastecimiento.

“No hay papel sanitario, solo quedan botellas pequeñas de agua y de la leche no hay rastro desde hace días”, lamenta Yusnier, un joven emprendedor que ayuda a su madre en la renta de tres habitaciones para turistas. “Tenemos que garantizar el desayuno de los extranjeros cada día y este huracán pone todo en el pico del aura”.

En caso de que Irma afectara a la isla con categoría 5 en la escala saffir simpson, entraría en los registros como uno de los huracanes más potentes que ha asolado a la mayor de las Antillas. Desde que se tiene registros (1791) sólo tres huracanes de esa intensidad han llegado a las costas cubanas.

Según los datos del Instituto de Meteorología, 115 ciclones han afectado a Cuba desde 1791. De ellos, 14 huracanes tuvieron una intensidad entre 209-251 km/hora correspondiente a la categoría 4 de la escala y unos 16 alcanzaron la categoría 3 (178 - 208 km/hora).

Los principales mercados agrícolas de la capital ya evidencian la ansiedad por almacenar víveres. La libra de frijol negro, que roza el salario oficial de una jornada laboral en locales como el de la calle San Rafael o 19 y B, en el Vedado, se vendían como pan caliente desde la tarde de ayer. “Es algo que no se echa a perder y que puede resistir la lluvia y el viento”, aclaraba un cliente esta mañana frente a una tarima con garbanzos.

En un recorrido por los hoteles cercanos al litoral habanero aún no es posible notar las señales de alarma. “La ciudad no está todavía en fase informativa por lo que no tenemos la autoridad para destinar recursos a tapar los cristales o hacer otras acciones de protección”, explicó un empleado del hotel Deauville que prefirió el anonimato.

Los cayos ubicados en la zona norte de la isla, uno de los principales polos turísticos del país, se encuentran entre los más posibles afectados. En un momento de alza turística, Irma podría obligar a las autoridades a masivas evacuaciones de viajeros desde las zonas en mayor peligro hacia otros centros turísticos, en un país con una capacidad hotelera ubicada en 63,000 habitaciones a finales de 2015.

Las autoridades han alertado que las principales áreas de peligro vinculadas con el huracán Irma son el viento, la lluvia y las penetraciones del mar. En 2008 la penetración del mar en Baracoa, la primera ciudad fundada en Cuba, destruyó completamente el malecón y la primera línea de casas de esa urbe. Esa imagen se reeditó con el azote de Matthew y podría repetirse con el paso cercano de Irma.

Este artículo forma parte de un convenio entre el diario cubano 14ymedio y el Nuevo Herald.