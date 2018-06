No se espera eliminación de requisito de viajar con pasaporte cubano, dice embajador

La norma que exige a los nacidos en Cuba obtener un pasaporte cubano para viajar a la isla, aunque sean ciudadanos de otros países, no debe cambiar con la reforma constitucional que tendrá lugar próximamente, dijo el embajador cubano José Ramón Cabañas en un evento en Washington este lunes.

“El principio por el que nos regimos es que todo cubano —y puede tener una segunda o tercera ciudadanía, cuando vuelve a Cuba, en la isla, en nuestra fronteras es cubano”, explicó en inglés a los asistentes a un evento sobre proyectos de colaboración medioambiental y conservación histórica entre Estados Unidos y Cuba, organizado por el Center for International Policy y Ocean Doctor.

“Entendemos que hay otras prácticas, los chinos por ejemplo, cuando adquieres la segunda ciudadanía, eres británico o de donde sea, pero en nuestro caso consideramos la ciudadanía de nacimiento”, dijo. “No espero ningún cambio en ese sentido”.

Esta regulación afecta a la mayoría de los cubanoamericanos que viajan todos los años a la isla a visitar a sus familiares y su eliminación ha sido una de las principales exigencias durante años, por el alto costo del pasaporte (unos $450, con gastos de envío incluidos), que debe ser prorrogado cada dos años (a un costo adicional de $160).

