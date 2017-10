Pasaportes venezolanos podrán ser prorrogados por dos años

Renovar un pasaporte venezolano se ha convertido en una tarea tan difícil como encontrar alimentos, medicinas y otros productos básicos de higiene personal. Es más, si se logra tramitar uno en tres meses no es suerte; es un milagro o el resultado de que ciertos astros se hayan alineado en el universo.

En respuesta a la problemática que aqueja a venezolanos tanto dentro del país como en el exterior, el gobierno de Nicolás Maduro ha decretado que los pasaportes pueden ser prorrogados por un período de dos años, a partir de la fecha de su revalidación.

La medida, que forma parte del políticas tomadas bajo el estado de excepción y de emergencia económica, fue anunciada en la Gaceta Oficial 6,333 de fecha domingo 8 de octubre.

Hasta el momento, el gobierno venezolano no ha divulgado detalles específicos de cómo será el proceso de revalidación de pasaportes, salvo que “no podrán vulnerar los demás elementos de seguridad del documento de viaje” establecidos en las leyes nacionales y en la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Según la gaceta oficial, los ministerios de Relaciones Interiores, Justicia y Paz (dentro del que está adscrito la oficina de Saime) y de Relaciones Exteriores “dictarán los lineamientos que correspondan (...) para proceder a la prórroga de los pasaportes”.

A la mañana de este martes, el portal online del Servicio de Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) no proporciona ningún detalle sobre la nueva medida y la sección de los trámites de pasaporte se encuentra en mantenimiento desde hace un par de semanas.

Desde los primeros meses de este año, los venezolanos han reportado las dificultades para tramitar el pasaporte debido a la escasez para conseguir los materiales necesarios para realizarlo.

“De las once máquinas que se compraron para hacer pasaportes, solamente dos están funcionando. Las demás las han canabalizado porque no hay dinero para el mantenimiento”, explicó en febrero Anthony Daquín, un ex asesor de seguridad del gobierno venezolano que ayudó a modernizar el sistema de emisión de pasaportes.

A esto se agrega la desesperación de los venezolanos que viven en el extranjero, donde el proceso tarda aún más, afectándolos en sus procesos migratorios y dejándolos como prisioneros del país en el que encuentren. Usualmente, se recomienda no viajar con un pasaporte que esté por vencerse en menos de seis meses.

Adicionalmente, miles de niños venezolanos en el extranjero han quedado o estarían por quedarse sin un documento de identidad vigente, debido a que el gobierno de Venezuela exige para la expedición o renovación de pasaporte tener la cédula de identidad.

Este documento solo puede tramitarse en Venezuela y cuando la persona es mayor de 9 años, por lo que los padres tienen la opción de vivir con un pasaporte vencido o dejar su trabajo en pausa por varios meses, o hasta un año, para ir a Venezuela a tramitar tanto la cédula como el pasaporte.