¿Quedó descartada la posibilidad de una salida electoral en Venezuela?

La oposición venezolana, golpeada por lo que llamó un fraude de gigantescas proporciones, deberá redefinir en los próximos días cuál será su futura estrategia para enfrentar al gobernante Nicolás Maduro ante la aparición de señales de que no es posible derrotar al régimen en las urnas incluso aunque su popularidad esté por el piso.

Y es que los resultados de las elecciones regionales anunciados el domingo dejaron en evidencia que no hay ningún fraude demasiado burdo para un régimen que se empeña en permanecer en el poder, dijeron analistas.

“El [chavista] Consejo Nacional Electoral (CNE) demostró ayer tener una gran capacidad para manipular cifras aún mayor de lo que se pensaba”, dijo Óscar Vallés, jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad Metropolitana de Caracas. “El primer dato a tomar nota en todo esto es que cuenta con una enorme capacidad técnica, casi algorítmica que tiene para presentar un resultado” a favor del gobierno.

El resultado constituye un duro golpe para el liderazgo opositor, agrupado bajo la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que deberá ahora reevaluar su estrategia.

“Están pensando que a lo mejor hay que buscar otras formas de lucha, y que a lo mejor ya en Venezuela el tema electoral como que hay que desestimarlo, y eso es lo que está evaluando la MUD en este momento”, señaló Vallés.

Pero quizá no todos los partidos políticos estén dispuestos a tomar otro camino, lo que genera el riesgo de que se produzcan divisiones dentro de la alianza opositora.

Pese a que más del 80 por ciento de los venezolanos declaran abiertamente que quieren el fin del régimen de Nicolás Maduro, los resultados anunciados por el CNE le otorgaron al chavismo 17 de las 23 gobernaciones que se encontraban en disputa, en unos comicios que buscaban brindarle legitimidad a los cuestionados planes del gobernante de terminar por instaurar un estado policial de corte castrista en el país.

La oposición obtuvo cinco gobernaciones, mientras que el CNE aún no ha anunciado los resultados de la elección en el estado Bolívar.

La decisión de los partidos de oposición de participar en los comicios había sido de por sí criticada, precisamente por la falta de garantías de que se respetaría la decisión de los venezolanos en las urnas, produciéndose solo semanas después que el régimen duplicara “artificialmente” el número de votantes que participaron en la elección de la polémica Asamblea Nacional Constituyente.

Pero los dirigentes de la MUD insistieron en que una abrumadora participación en los comicios contrarrestaría el impacto de las prácticas fraudulentas, que expertos independientes calculaban en el equivalente de 10 puntos porcentuales en cada una de las contiendas por las gobernaciones.

Obviamente los resultados del domingo demostraron que la dirigencia opositora estaba muy equivocada, pero esto no es causa de sorpresa para el abogado y político venezolano Enrique Aristeguieta Gramcko.

“Esto es la crónica de una muerte anunciada”, dijo Aristeguieta Gramcko, quien había advertido previamente a la MUD sobre los riesgos de participar nuevamente en unos comicios manejados por un organismo “reconocidamente tramposo”, como es el Consejo Nacional Electoral.

Y la MUD fue a los comicios sin imponer condiciones que garantizaran la transparencia.

De haberse respetado la voluntad popular, el régimen no hubiese sacado una sola gobernación, dijo Aristeguieta.

“El gobierno solo podía ganar donde no hay hambre, y aquí se está muriendo de hambre todo el mundo, en Venezuela”, dijo el abogado, quien encabeza el movimiento denominado Gran Alianza Nacional (GANA).

“Aquí la solución, desgraciadamente, no está en las urnas mientras no haya un organismo rector imparcial. Yo realmente espero que esto les sirva de lección a los partidos de la MUD para que no vuelvan a incurrir en el error de concurrir a elecciones organizadas por Maduro y manejadas por su Consejo Nacional Electoral”, manifestó.

Al denunciar que había sido víctima de fraude, la dirigencia de la MUD dio algunas señales de que parecía estar aprendiendo la dura lección.

“Lo intentamos y lo hicimos con la conciencia de los que somos demócratas de jugar con las reglas y en contra de las reglas, pero urge hacer un llamado como ciudadanos y venezolanos, unificarnos en un mismo criterio”, manifestó Gerardo Blyde, jefe de campaña de la MUD, al anunciar que la oposición desconocía todos los resultados anunciados por el régimen.

“Este sistema electoral no es confiable. […] Urge unificarnos en una misma estrategia política frente al poder que ha tomado la institucionalidad del país, hacemos un llamado para que nos sentemos todos, a planificar juntos una nueva fórmula y estrategia, unidos podemos vencer”.

Según datos del CNE, más de un 61 por ciento de los venezolanos registrados para votar acudieron a las urnas en unos polémicos comicios organizados por el régimen para tratar de obtener legitimidad para su cuestionada Asamblea Nacional Constituyente.

Las encuestas mostraban un virtual empate entre los dos bandos, con 10 estados inclinándose a favor de la oposición, 10 a favor del régimen y tres estados de competencia reñida, en base a una participación de entre 50% y 55%.

Pero las proyecciones mostraban que esa relación cambiaba drásticamente con una participación electoral más alta.

Los resultados del domingo, sin embargó, echaron por tierra todos esos cálculos.