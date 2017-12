Canadá expulsa a diplomático venezolano y veta el retorno del embajador

Se caldean las atribuladas relaciones diplomáticas entre Venezuela y Canadá. El gobierno canadiense pagó a Venezuela con la misma moneda dos días después de que Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, anunció que el gobierno de Nicolás Maduro declaró persona non grata al encargado de negocios de la Embajada de Canadá en Venezuela.

Ahora le toca el turno de los canadienses. El Día de Navidad, la ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, anunció mediante un comunicado que Canadá expulsará al encargado de negocios de Venezuela, declarándolo person non grata.

La ministra señaló que también prohibirá el regreso del Embajador de Venezuela en Canadá, quien fue llamado a consultas luego de que el gobierno canadiense ampliara las sanciones contra funcionarios del régimen venezolano por graves violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción.

En el comunicado, Freeland anunció que el embajador “ya no es bienvenido en Canadá” y que el chargé d'affaires era persona non grata, al asegurar que el pueblo canadiense no esconderá la mirada mientras que el régimen de Maduro roba al pueblo venezolano “de sus derechos fundamentales democráticos y humanos, y les niega el acceso a asistencia humanitaria básica”.

A continuación, el comunicado completo divulgado por la Embajada de Canadá en Venezuela:

“El Gobierno de Venezuela ha anunciado que el Encargado de Negocios de Canadá ha sido declarado persona non grata y será expulsado del país. Esta acción es típica del régimen de Maduro, el cual ha constantemente socavado todos los esfuerzos para restaurar la democracia y ayudar al pueblo venezolano.

“Los canadienses no se mantendrán al margen mientras el Gobierno de Venezuela roba a su pueblo de sus derechos fundamentales democráticos y humanos, y les niega el acceso a asistencia humanitaria básica.

“En respuesta a este gesto del régimen de Maduro, anuncio que el Embajador de Venezuela en Canadá - quien ya había sido retirado por el Gobierno de Venezuela para protestar las sanciones canadienses contra oficiales venezolanos implicados en corrupción y graves abusos de derechos humanos- ya no es bienvenido en Canadá. También estoy declarando al Encargado de Negocios de Venezuela persona non grata.

“Quisiera reconocer especialmente el profesionalismo excepcional y dedicación de todos los empleados de la Embajada de Canadá trabajando en Venezuela.

“Continuaremos trabajando con nuestros socios en la región, incluso por medio del Grupo de Lima, para aplicar presión sobre el antidemocrático régimen de Maduro y para restaurar los derechos humanos del pueblo venezolano”.