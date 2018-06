Gobierno de Trump: Boten a Venezuela de la OEA o aténganse a las consecuencias

Se espera que el gobierno de Donald Trump pida el lunes a sus socios en América Latina y el Caribe que dejen la retórica sobre Venezuela y suspendan al país sudamericano de la Organización de Estados Americanos (OEA), según conoció la empresa McClatchy.

El vicepresidente Mike Pence anunciará el fuerte mensaje en una recepción con aliados donde prometerá que va a tomar nota de los países que no se unan a Estados Unidos en una votación el martes para expulsar a Venezuela de la organización regional.

"Las dictaduras prosperan por la indulgencia de las organizaciones regionales", le dijo un funcionario de la Casa Blanca a McClatchy. "El régimen de Maduro solo consolidará aún más el poder autocrático al precio de la democracia y la libertad si los miembros de la OEA no tienen el coraje de actuar".

Las más de 30 naciones se reunirán el lunes y el martes para la 48ª Asamblea General anual de la OEA, donde se espera que Venezuela sea el foco de dos días de discusiones en Washington.

