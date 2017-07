Trump subcontrató su política hacia Venezuela

Llamé al Departamento de Estado para ver si me había perdido sus últimas declaraciones sobre Venezuela, pero me informaron que no había habido ninguna en los últimos días. Hice una búsqueda en Google del nombre de Tillerson y Venezuela, y tampoco encontré nada en los ultimos días, a pesar de que la crisis venezolana ha dejado por lo menos 105 muertos en las últimas semanas.

Never miss a local story.

Sign up today for unlimited digital access to our website, apps, the digital newspaper and more!.